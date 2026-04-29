Россияне 'уперлись в потолок своих возможностей' на Донбассе, – аналитик

Враг может попытаться прорваться на других направлениях.

Россияне "уперлись в потолок своих возможностей" на Донбассе и поэтому потенциально могут попытаться прорваться на неожиданных направлениях, в частности на севере Украины. Об этом в интервью "Украинскому радио" заявил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

Он, в частности, прокомментировал недавние сообщения о том, что Украина строит масштабную оборонительную линию вдоль северной границы – от Киевского водохранилища до Сум.

"Угроза всегда остается на российско-украинской границе. Более того, она остается на украинско-беларуской границе. Там мы также держим тысячи войск, которые были бы нам очень нужны сейчас на самых горячих направлениях. А российско-украинская граница – это такая же линия боевого столкновения, просто разной интенсивности", – сказал эксперт.

Он отметил, что россияне пытаются просачиваться через линию границы в Сумской области, где у них, в частности, уже есть несколько подконтрольных участков.

"Вы же видите, враг уперся в потолок своих возможностей по многим направлениям. На Покровском направлении сейчас просто страшная мясорубка. Гришино, Родинское – соотношение потерь 1 к 10 против россиян. То есть там оккупанты с упорной настойчивостью пытаются прорубить себе снова коридор к Доброполью. И поэтому они начали откусывать приграничные районы. Сейчас они и там упрутся. Поэтому да, россияне могут искать новые бреши через границу", – объясняет Жмайло.

Как писал УНИАН, на днях президент Владимир Зеленский сообщил со ссылкой на данные разведки, что Беларусь строит дороги у границы с Украиной и обустраивает там артиллерийские позиции.

Зеленский отметил, что у россиян "много больных идей". В этом контексте он, в частности, высказал предположение, что Россия может попытаться втянуть Беларусь в войну против Украины уже напрямую.

