Люди назвали вещи, которые были нормой в 1990-х, а сегодня стали роскошью

Сравнивая конкретные аспекты жизни сегодня и 30 лет назад, можно по-новому взглянуть на свой уровень благосостояния.

Каждая эпоха имеет свои достижения и потери. То, что 30 или 50 лет назад было роскошью, сегодня есть у каждого. Но также и наоборот: то, что когда-то было повседневным, сегодня превращается в дорогой эксклюзив.

Как пишет Yourtango, на популярном американском форуме Reddit разгорелась дискуссия: какие вещи в 1990-х годах были широкодоступными, а сегодня воспринимаются как нечто очень дорогое и едва ли не элитарное. И хотя дискуссия касалась именно реалий США, некоторые вещи актуальны и для Украины.

И хотя эта подборка не отражает реальное соотношение уровня жизни тогда и сейчас, в ней есть значительная доля правды.

Доступность собственного жилья

Как рассказывают пользователи Reddit, в 1990-х годах можно было приобрести собственное жилье, даже если в семье работает только один человек. Сегодня в США это трудно сделать даже тем семьям, в которых работают оба супруга. Американцы жалуются, что цены на жилье растут значительно быстрее, чем общая стоимость жизни, создавая серьезный барьер для новых покупателей.

Для Украины здесь ситуация похожа, но в то же время принципиально иная. В 1990-х украинцы получали мизерные зарплаты, но и цены на жилье были тоже низкими. Теоретически зарплаты хватало на собственную квартиру за несколько лет. Однако копить было очень трудно из-за гиперинфляции и отсутствия ипотеки. Сейчас копить стало проще, но стоимость квартир за "годы работы" существенно выросла.

Цены на топливо

Особое внимание американцы уделили стоимости бензина, которая существенно выросла. Один из комментаторов напомнил, что в 90-х средняя цена бензина составляла $1,15 за галлон (30 центов за литр), что сегодня выглядит почти нереалистично.

Для Украины ситуация такая же. В 1990-х бензин действительно стоил копейки. Другое дело, что автомобиль тогда для многих был недоступной роскошью.

Мебель из натурального дерева

Если раньше мебель из массива дерева была доступной и распространенной, то сейчас это скорее премиум-сегмент. Пользователи Reddit жалуются, что по высоким ценам часто продаются изделия из более дешевых материалов.

Это утверждение хорошо переносится на украинский контекст. Глобальный тренд на переход к производству мебели из вторичных древесных материалов в полной мере коснулся Украины.

Качественная одежда

Еще одним примером является одежда: пользователи отмечают, что вещи из 90-х сохраняют форму десятилетиями, тогда как современная одежда быстро изнашивается. Один из комментаторов заметил, что у него до сих пор сохранилась некоторая одежда из 90-х.

Хотя в 1990-х Украину заполонил импорт одежды не самого высокого качества, качественной действительно было много, если сравнивать с современным эконом-сегментом.

Надежная бытовая техника

Американцы делятся, что раньше бытовая техника могла работать десятилетиями, тогда как сейчас ее долговечность значительно снизилась. Один из пользователей привел пример холодильника, который прослужил более 25 лет, и добавил, что современные аналоги выходят из строя значительно быстрее.

Доступ к медицине

Медицинские услуги, которые должны быть базовым правом, все чаще воспринимаются как роскошь. Одна из участниц обсуждения отметила: "Мне 28. Когда я была ребенком, можно было обратиться к врачу, когда ты болела или получала травму. Теперь я не хожу к врачу, если не умираю".

Для Украины здесь все не столь однозначно. В начале 1990-х многие медучреждения еще сохраняли высокий уровень медицинских услуг и часто были либо бесплатными, либо достаточно доступными. В конце, когда система окончательно деградировала, качественная медицина стала недоступной для большинства. Сегодня качественные медицинские услуги снова есть в Украине, но часто они стоят баснословных денег.

Личное время

Последним пунктом, который Yourtango приводит из дискуссии на Reddit, стало ощущение потери личного времени. Пользователи отмечают, что раньше вне школы или работы ты принадлежал самому себе. Сегодня же развитие технологий привело к ситуации, когда ты всегда на связи и всегда доступен для разговора, которого, возможно, ты стремился бы избежать.

