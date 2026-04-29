Конец света ближе, чем думали: ученые ответили, когда может 'схлопнуться' наша Вселенная

Традиционные представления о триллионах лет существования космоса поставлены под сомнение.

Ученые долгое время предполагали, что наша Вселенная просуществует триллионы лет, однако новое исследование прочит космосу гораздо более короткий срок жизни: наша Вселенная может просуществовать еще всего 33 миллиарда лет.

Это лишь космическое мгновение перед тем, как все схлопнется само в себя – процесс, получивший название "Большое сжатие" (Big Crunch). При нем расширение сменяется на обратный процесс, заставляя всю материю и пространство-время коллапсировать обратно в экстремально плотное состояние, подобное условиям Большого взрыва, пишет Live Science.

Хотя этот вариант долгое время считался отброшенным из-за ускоряющегося расширения космоса, новое исследование вновь открыло эту удивительную – и слегка тревожную – перспективу.

Путь к драматическому выводу

Он начался с наших попыток составить карту космоса, где основное внимание было уделено темной энергии – таинственной силе, которая расталкивает Вселенную с ускорением. Недавние данные проекта Dark Energy Survey (DES) и спектроскопического инструмента темной энергии (DESI) позволили нанести на карту сотни миллионов галактик для изучения этого расширения.

Эти важнейшие инструменты с чрезвычайно высокой степенью уверенности позволяют предположить, что "уравнение состояния" темной энергии – соотношение ее давления к плотности энергии, которое диктует ее влияние на расширение – не является просто статичным числом. Вместо этого кажется, что ее влияние меняется со временем.

Эта странная динамика открывает дверь для альтернативных объяснений того, из чего может состоять темная энергия. Это привело к созданию модели аксионной темной энергии (aDE), которая предполагает, что темная энергия включает в себя как аксионное поле (представляющее собой сверхлегкую форму темной материи, которая "плещется" по всей Вселенной), так и космологическую постоянную, или фиксированный фон расширения, заложенный в саму структуру пространства-времени.

В новой работе, загруженной на сервер препринтов arXiv, исследователи применили эту гибридную модель к измерениям DES. Они обнаружили, что такая комбинация, скорее всего, может объяснить результаты DES и DESI, но с неожиданным поворотом: в далеком будущем Вселенной взаимодействие аксионного поля и космологической постоянной фактически начинает активно стягивать Вселенную обратно, приводя к тому самому окончательному Большому сжатию.

Взяв модель, которая лучше всего соответствовала наблюдениям, и запустив симуляцию времени вперед, исследователи вычислили точный момент космической гибели: через 33,3 миллиарда лет от сегодняшнего дня. Это кардинально более короткое будущее резко контрастирует с триллионолетним сроком жизни, который традиционно рассматривался ранее. Вместо того чтобы космическое расширение растягивало Вселенную, подобно одинокому вечному шоссе, мы получаем космический разворот, который возвращает нас к началу нашего пути.

Что еще можно сказать о новой теории

Наука всегда сопровождается оговорками. Наблюдения DES и DESI, указывающие на то, что космологическая постоянная не статична, интригуют, но все еще требуют проверки. Данная модель зависит от многих переменных, и несколько различных их комбинаций все еще могли бы объяснить наблюдения, хотя отрицательная космологическая постоянная – и вытекающее из нее Большое сжатие – остается наиболее вероятным вариантом в их анализе.

Чтобы тщательно протестировать эту модель, требуется больше данных. Космос – сложная сущность; наше понимание постоянно развивается. По мере того как мы получаем все больше потоков данных, мы собираем воедино величайшую историю из когда-либо рассказанных – но эта история может закончиться раньше, чем мы ожидали.

