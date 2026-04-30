США формируют специальные группы морпехов для борьбы с дронами, – BI

Корпус морской пехоты США ускоренно формирует специализированные подразделения по борьбе с беспилотниками после того, как недавние стресс-тесты выявили серьезные уязвимости даже у элитных частей. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на выступления американских военных на форуме Modern Day Marine в Вашингтоне.

По словам генерал-майора Марка Клингена, возглавляющего учебное командование морской пехоты, во время сложных учений подразделения столкнулись с серьезными трудностями при противодействии дронам.

"Морским пехотинцам было очень трудно продвигаться в зону боевых действий и справляться с беспилотниками", – признал он.

Дополнительной проблемой стала радиоэлектронная борьба, которая одновременно мешает как противнику, так и собственным системам.

"Это подтверждает, что нам придется адаптироваться к новым угрозам, которые мы видим на поле боя", – добавил Клинген.

На фоне этих выводов Корпус морской пехоты запускает новую структуру – группу по противодействию беспилотникам, которая станет центром разработки тактики и подготовки. По словам генерал-лейтенанта Бенджамина Уотсона, подразделение будет работать по аналогии с уже созданной ударной дрон-группой.

"Мы формируем небольшую, высококвалифицированную команду, которая ускорит обучение и развитие технологий противодействия дронам", – пояснил он.

Параллельно морская пехота активно наращивает использование собственных беспилотников. К концу года планируется получить десятки тысяч малых дронов для обучения и боевой интеграции. Однако их эффективное применение в рамках "комбинированных родов войск" – вместе с авиацией, артиллерией и пехотой – остается сложной задачей, отмечается в публикации.

Отдельное внимание уделяется новым угрозам – от FPV-дронов до барражирующих боеприпасов. При этом, как отмечают военные, средства защиты пока отстают от темпов развития наступательных технологий.

В поиске решений морская пехота также изучает опыт войны в Украине, в частности использование оптоволоконных дронов, устойчивых к радиоэлектронному подавлению. Эти системы могут стать временным ответом на ограничения тренировок в США, где использование радиочастот на полигонах жестко регулируется, пишет издание.

"Мы понимаем, что немного отстаем в некоторых направлениях и должны учиться быстрее", – признал Уотсон.

Таким образом, американские военные фактически подтверждают: дроновая война меняет правила игры, и даже самые подготовленные подразделения вынуждены срочно перестраивать тактику и структуру, резюмируют в публикации.

Уроки Украины для армии США

Напомним, морская пехота США ищет новый элемент верхней одежды для защиты своих подразделений от угроз на поле боя, способных "видеть" сквозь традиционный камуфляж и укрытия. Подобные решения возникли на основе опыта украинцев, которые нашли свой "плащ-невидимку" на полях сражений.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что вооруженные силы США изучают применение автономных систем вооружения в Украине для того, чтобы использовать полученный опыт в собственных военных операциях. Современные технологии, которыми пользуются украинцы, будут определять характер будущих глобальных конфликтов. Речь идет о вооружениях различного типа на основе искусственного интеллекта.

