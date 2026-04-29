30 апреля в Киеве будет холодно и мокро, впереди - долгожданное потепление

Несколько ближайших ночей в столице будут с заморозками.

В четверг, 30 апреля, киевлян ждет холодная погода с небольшим дождем. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Ночью температура снизится до +2°...+3°, а днем будет не выше +10°. Это будет один из последних холодных дней, а уже с приходом мая температура в столице начнет постепенно повышаться.

В Киеве ожидается небольшая облачность и пройдет дождь. Атмосферное давление 753-754 мм ртутного столба. Ветер 5-10 м/с.

Ночью в столице ожидаются заморозки на почве до -2°, а по области - заморозки -3° в воздухе. Из-за этого на 30 апреля, а также 1 и 2 мая объявлен повышенный уровень опасности.

Во Львове в четверг будет переменная облачность. Ночью -1°, днем +12°.

В Луцке будет переменная облачность, ночью -1°, днем +12°.

В Ровно завтра переменная облачность, ночью -1°, днем +12°.

В Тернополе 30 апреля ночью -1°, днем +11°, переменная облачность.

В Хмельницком в течение дня будет переменная облачность, ночью -1°, днем +11°.

В Ивано-Франковске будет переменная облачность, ночью -1°, днем +11°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -1°, днем будет +14°, переменная облачность.

В Черновцах в четверг - переменная облачность, ночью -1°, днем +12°, небольшой дождь.

В Виннице завтра будет -1°...+12°, переменная облачность, небольшой дождь.

В Житомире в четверг ночью -1°, днем +12°, переменная облачность, небольшой дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут -1°...+11°, переменная облачность, небольшой дождь.

В Черкассах завтра ночью -1°, днем +12°, переменная облачность, небольшой дождь.

В Кропивницком температура ночью будет -1°, днем +13°, переменная облачность.

В Полтаве - переменная облачность, температура воздуха -1°...+13°, небольшой дождь.

В Одессе 30 апреля - переменная облачность, температура ночью +3°, днем +15°.

В Херсоне в четверг ночью будет +3°, днем +15°, переменная облачность.

В Николаеве завтра будет переменная облачность, ночью +3°, днем +15°.

В Запорожье температура ночью +3°, днем +14°, переменная облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -1°, а днем +12°, переменная облачность, небольшой дождь.

В Харькове - переменная облачность, температура ночью -1°, днем +12°, небольшой дождь.

В Днепре температура ночью будет -1°, днем +14°, переменная облачность, небольшой дождь.

В Симферополе в четверг будет переменная облачность, +3°...+15°.

В Краматорске завтра будет практически безоблачно, температура ночью 0°, днем +11°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +1°, днем +11°, дождь.

