В православный праздник сегодня просят сил и удачи в работе.

30 апреля по новому церковному стилю православные в Украине вспоминают апостола Иакова - одного из ближайших учеников Христа. В народной традиции этот день известен как Яков Теплый - считается, что к этой дате окончательно устанавливается весеннее тепло и природа вступает в новую силу.

С днем связано немало примет, обрядов и запретов, к которым издавна прислушивались. Рассказываем, что они означают, какие традиции соблюдали и какой церковный праздник сегодня отмечают по старому календарю.

Какой церковный праздник сегодня в новом календаре

С 2023 года Православная церковь Украины перешла на новоюлианский календарь, поэтому даты непереходящих церковных праздников сместились - теперь их отмечают на 13 дней раньше.

При этом единообразия нет: часть верующих по-прежнему живет по юлианскому стилю, а приходы и монастыри могут сами решать, какого календаря придерживаться. Сегодня в Украине фактически сосуществуют обе традиции.

30 апреля по новому церковному календарю чтят память апостола Иакова Зеведеева - одного из двенадцати учеников Христа и брата Иоанна Богослова. По старому календарю святго будут вспоминать 13 мая.

Иаков жил в I веке, был рыбаком, но впоследствии стал одним из самых близких учеников Спасителя. Вместе с апостолом Петром и своим братом Иоанном Иаков был свидетелем важнейших событий земной жизни Иисуса Христа: воскрешения дочери Иаира и Преображения на горе Фавор. Именно им Христос открыл свое предназначение.

После сошествия Святого Духа апостол отправился проповедовать в другие страны. По преданию, его противники пытались опорочить учение с помощью философа Гермогена, однако тот, услышав проповедь, сам принял христианство. Вернувшись в Иерусалим, Иаков был схвачен по приказу царя Ирода Агриппы и казнен.

Спустя века, в IX столетии, мощи апостола обнаружил отшельник. На месте находки возвели храм, а позже возник город Сантьяго-де-Компостела, который стал одним из главных центров христианского паломничества.

Какой праздник сегодня церковный отмечают еще:

вспоминают святителя Доната, епископа Еврии;

обретение мощей святителя Василия, епископа Амасийского;

обретение мощей святителя Никиты Киево-Печерского, епископа Новгородского,

а также мученика Максима.

Какой сегодня церковный праздник по старому стилю

По юлианскому календарю 30 апреля вспоминают священномученика Симеона, епископа Персидского, а также других христианских подвижников - ранее мы уже рассказывали, какой сегодня церковный праздник в старом календаре и о традициях и запретах, которые связаны с датой.

Обычаи и поверья 30 апреля, что нельзя делать сегодня

В день памяти апостола Иакова верующие обращаются к нему с молитвами как к заступнику перед Богом - просят сил, терпения и помощи в сложных делах, а также удачи в работе, особенно в огороде и поле. Святого считают покровителем путешественников, поэтому ему молятся перед дорогой.

В народном календаре праздник известен как Яков Теплый - обычно к этому времени устанавливается устойчивая теплая погода. День считается своеобразной границей: после него прекращались свадьбы и сватовство, ведь начинался период работы, от которого зависело благополучие на весь год. Отсюда пошла и известная поговорка о майских браках.

С Якова Теплого, по поверьям, "просыпались" болезни-лихорадки, поэтому наши предки для укрепления здоровья "хлестали" друг друга крапивой. В этот день принято много трудиться: идет посевная, работы хватает в поле, саду и на огороде. Существует в этот день и особый обряд "на достаток": на рассвете нужно было разложить деньги на подоконнике и оставить их там до вечера - верят, что так можно "приманить" богатство в дом.

В церковный праздник, как и в другие дни, не приветствуются ссоры, скандалы, злословие, зависть, жадность и лень - это все может обернуться проблемами и болезнями.

В народных поверьях с этим днем также связано немало запретов:

не советуют отправляться в дальнюю дорогу - путь может обернуться неудачами или болезнями;

не стоит вспоминать старые обиды и неприятности - могут "вернуться" и усилиться;

нельзя делать предложение и свататься - май считается неблагоприятным временем для брака;

не следует тратить деньги без необходимости и устраивать шумные застолья - к финансовым трудностям;

нельзя лениться и откладывать дела - можно навлечь безденежье.

Также на Якова Теплого стараются избегать одиночества и гнать от себя любые плохие мысли.

Народные приметы о погоде 30 апреля

День может подсказать, каким будет лето и урожай:

чистое и ясное небо с утра - к солнечному и теплому лету;

дождь с утра - непогода затянется надолго;

град в этот день - к дождливому лету;

вечером дует теплый южный ветер - лето будет грозовым, но жарким и урожайным;

ночью не видно звезд - к затяжному ненастью.

Хорошей приметой дня считается увидеть в этот день восход или закат солнца - это сулит удачу и благоприятные перемены.

