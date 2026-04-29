Не такой уж и дьявол: обзор фэшн-комедии 'Дьявол носит Прада 2'

УНИАН делится впечатлениями о долгожданном сиквеле кинохита 2006 года.

30 апреля 2026 года в украинский прокат выходит комедийная драма "Дьявол носит Прада 2" (The Devil Wears Prada 2), которая показывает, как за 20 лет изменились судьбы героинь Мерил Стрип, Энн Хэтэуэй и Эмили Блант. Каким получилось это долгожданное возвращение, читайте в обзоре УНИАН.

Немного предыстории

Комедийная драма "Дьявол носит Прада" режиссера Дэвида Франкеля, который позже снял фильмы "Марли и я", "Великий год" и "Скрытая красота", а также работал над сериалами "Антураж", "Рим", "Манифест", "Утреннее шоу" и "Иррациональный", стала настоящим хитом 2006 года.

Лента рассказывала о деспотичной руководительнице влиятельного модного журнала "Подиум" Миранде Пристли (образ был частично списан с главной редакторши американского Vogue Анны Винтур), под гнетом которой страдали все подчиненные – в первую очередь ее ассистентки. Среди них – высокомерная Эмили Чарлтон, которая морила себя голодом ради заветной поездки на Неделю моды в Париж, и неуклюжая отличница Андреа "Энди" Сакс, которая рассматривает эту работу исключительно как промежуточную ступеньку на пути к "серьезной журналистике".

Несмотря на то, что из-за аллюзии на личность Винтур большинство людей из мира моды с опаской относились к прямому участию в проекте, не желая навлечь на себя ее праведный гнев, многие дизайнеры разрешили создателям фильма использовать их одежду и аксессуары, что сделало его самым дорогим в истории с точки зрения затрат на костюмы главных героев.

В итоге, довольно банальная история с шаблонными персонажами, за счет потрясающей визуальной составляющей и удачного подбора саундтрека, получила одобрение как от критиков, так и зрителей – и даже самой Винтур понравилось. Также картина была успешна в прокате, собрав кассу более 326 миллионов долларов при бюджете в 35 миллионов. Более того, исполнительница роли Миранды Пристли Мерил Стрип еще и получила номинацию на "Оскар".

Впрочем, выхода продолжения истории пришлось ждать целых 20 лет. Хотя первые разговоры о сиквеле начались еще в 2013 году, когда автор оригинального романа Лорен Вайсбергер опубликовала его вторую часть "Месть носит Prada", события которой происходили через 10 лет, тогда исполнительницы главных ролей четко дали понять, что не заинтересованы в проекте.

Только в 2024 году стало известно, что сиквел все-таки будет – и главные актрисы в нем вернутся к своим ролям. В то же время фильм решили снимать не по довольно слабой книге 2013 года, а вместо этого сценаристка Алин Брош Маккена, которая также работала над первой частью, написала совершенно новый сценарий, перенеся события на 20 лет вперед. Снимать его взялся Дэвид Франкель – режиссер первого фильма.

Кстати, накануне выхода сиквела мы специально пересмотрели первый фильм и были шокированы тем, насколько то, что было в нем показано, противоречит современным тенденциям – одержимость болезненной худобой, откровенная травля подчиненных и вообще все оттенки дискриминации. И все это без всякого осознания героями своего мерзкого поведения и без справедливого наказания для них (хотя бы кармического). Поэтому было интересно, как это будет обыграно в продолжении – ведь сделать вид, что этого не было в первой части, когда фактически на этом базировалась львиная доля сюжета, было бы таким себе решением.

О чем фильм

Итак, спустя 20 лет после событий первого фильма Энди Сакс – отмеченная многими наградами влиятельная журналистка. Впрочем, это не спасает ни ее саму, ни всех ее коллег по изданию от сокращения – в современных условиях классические печатные СМИ, которые пишут серьезные статьи на общественно важные темы, никому особо не нужны.

Тем временем модный журнал "Подиум" во главе все с той же Мирандой Пристли, которому также все сложнее бороться за рекламные бюджеты и приспосабливаться к новым условиям, попадает в громкий скандал – и исправить ситуацию приглашают Сакс, которая как раз ищет новую работу. И она, несмотря на весь травмирующий опыт 20-летней давности, соглашается снова работать с Пристли.

В дальнейшем зрителей ждут почти два часа моральных дилемм, корпоративной борьбы, закулисных игр, роскошных вещей и, конечно же, счастливый конец.

Актеры и персонажи

В сиквеле к главным ролям вернулись основные исполнители главных ролей – Мерил Стрип ("Крамер против Крамера", "Смерть ей к лицу", "Часы", "Мамма Миа!", "Железная леди", "Не смотрите вверх"), Энн Хэтэуэй ("Дневники принцессы", "Темный рыцарь возвращается", "Интерстеллар", "Отверженные", "Одиссея"), Эмили Блант ("Сикарио", "Тихое место", "Оппенгеймер", "Каскадер", "Крушащая машина", "День истины") и Стэнли Туччи ("Терминал", "Милые кости", "Бурлеск", "Первый мститель", "Конклав", франшиза "Голодные игры").

По сравнению с предыдущей частью, героиня Стрип стала гораздо мягче и человечнее. Теперь это уже вовсе не дьявол, а сильная женщина, пожертвовавшая своей личной жизнью ради выживания в жестоком мире моды и мужчин, для которой в конце концов наступил момент слабости. Конечно, она все еще пытается периодически бросать пренебрежительные комментарии в адрес подчиненных, но все же современная корпоративная этика существенно ее ограничивает. Этот момент даже попытались пару раз сдержанно обыграть, но глубоко изменения в характере героини не раскрывалось.

Между тем, героиня Хэтэуэй – все та же девочка с синдромом отличницы, и порой настолько наивно идеалистичная, что вообще удивляешься, как она с такими взглядами на жизнь продержалась 20 лет в жестоком мире серьезной журналистики.

А вот героиня Блант давно уже уволилась из "Подиума" и теперь работает в модном доме Dior, наслаждаясь своей властью над Пристли – ведь получать рекламные бюджеты становится все сложнее. Она – все такая же высокомерная, но в то же время, очевидно, уже уставшая от поддержания такого образа.

Еще один важный камбэк из первого фильма – надежный помощник Миранды Найджел Киплинг в исполнении Стэнли Туччи, который вносит немного порядка и здравого смысла в это змеиное кодло. И теперь он наконец получает заслуженный шанс выйти из тени.

Также в сиквеле к своей роли вернулась Трейси Томс – она снова сыграла лучшую подругу Энди, галеристку Лили, а также Тибор Фелдман, который повторил образ Ирва Равица, владельца холдинга, которому принадлежит "Подиум". Остальных персонажей из первой части решили не возвращать – и в некоторых случаях это к лучшему (да, мы намекаем на бывшего парня Энди, Нейта).

Среди новых имен в актерском составе – Кеннет Брана ("Гарри Поттер и Тайная комната", "Операция "Валькирия", "Дюнкерк", "Убийство в "Восточном экспрессе", "Тенет"), сыгравший очередного мужа Миранды, музыканта Стюарта, Джастин Теру ("Американский психопат", "Малхолленд Драйв", "Ангелы Чарли: Только вперед", "Битлджус Битлджус"), который воплотил образ миллиардера из мира ИИ-бизнеса и жениха Эмили Бенджи Барнса, Люси Лью (франшизы "Убить Билла", "Ангелы Чарли", сериал "Элементарно"), сыгравшая бизнес-леди, меценатку и бывшую жену Бенджи – загадочную Сашу Барнс, и Патрик Браммалл ("Оверлорд", сериал "Сбой"), сыгравший нового парня Энди, Питера.

Кроме того, в фильме было очень много звездных камео – от Леди Гаги (она также исполнила одну из песен к фильму) до Донателлы Версаче. А вот камео Сидни Суини и еще нескольких других звезд из фильма вырезали.

Реакция на фильм

Хотя на популярных киноагрегаторах еще нет оценок фильма, отзывы первых зрителей и прессы о нем скорее положительные.

Как пишет Variety, критики называют его "идеальным" сиквелом, "очаровательным и веселым", и предсказывают, что он станет "большим хитом". Они также хвалят актерскую игру Стрип, Хэтэуэй и Блант, восхищаются костюмами и отмечают саундтрек.

При этом обозреватели положительно отмечают попытки создателей сиквела затронуть более глубокую проблематику выживания серьезных СМИ в современном мире.

Наш вердикт

В целом "Дьявол носит Прада 2" – это довольно неплохое продолжение хита двадцатилетней давности, гораздо более удачное, чем многие другие сиквелы, которое дарит зрителям теплое чувство ностальгии.

При этом фильм пытается быть глубже и умнее предшественника, беря на себя сложную тему реалий современной серьезной журналистики, вынужденной выживать в мире, где всем правит хайп в соцсетях и короткие бессмысленные ролики в TikTok. Вместе с тем, создатели фильма подходят к теме настолько наивно, что вызывают смешки у тех самых журналистов, которые смотрят его на предварительных показах. К сожалению, в реальной жизни никто исключительно из альтруистических соображений не даст какому-то СМИ полную свободу действий и безграничный бюджет.

В то же время, пытаясь соответствовать современным антидискриминационным требованиям, фильм теряет свою остроту – Миранда больше не сыплет едкими комментариями и не швыряет пальто в подчиненных, а вместо этого выглядит так, будто действительно уже хочет на пенсию. От дьявола не осталось ни следа.

Тем не менее, "Дьявол носит Прада 2" – это довольно неплохое женское кино, в котором правят бал сильные женщины и в итоге все решается наилучшим образом (если бы же в жизни все было так легко). А еще костюмы и пейзажи Милана в нем великолепны.

Общая оценка – 6 из 10 баллов.

