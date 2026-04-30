60-летний иранский истребитель прорвал ПВО США: как это стало возможным

Иранский самолет воспользовался кратким "окном уязвимости" в системе ПВО.

Несмотря на солидный 60-летний возраст, иранский истребитель Northrop F-5, разработанный еще в 1960-х годах, смог прорвать современную систему противовоздушной обороны США и нанести удар по одной из крупнейших американских баз в Кувейте. Об этом сообщает NBC News.

Речь идет об атаке на базу Camp Buehring, где, по данным расследований, иранский самолет воспользовался кратким "окном уязвимости" в системе ПВО. Как отмечает украинское издание Defense Express, в момент удара американская оборона была перегружена одновременными угрозами – ракетами и дронами, из-за чего часть целей получила приоритет, а другие фактически "выпали" из поля контроля.

Ключевым фактором стала тактика полета на предельно малой высоте. Это резко сократило время на обнаружение цели – примерно до двух минут между фиксацией и возможным перехватом. В условиях перегруженной системы ПВО этого оказалось недостаточно для реагирования, что позволило самолету прорваться и нанести удар по объектам внутри базы, говорится в публикации.

Чтобы понять масштабы лагеря Бюринг, следует отметить, что это главная перевалочная база для американских войск, направляющихся в Ирак. На ее территории может разместиться около 14 тысяч военных, а также лагерь имеет собственную большую взлетно-посадочную полосу, вертолетную площадку и большой тренировочный комплекс, что позволяет по праву назвать его одной из крупнейших баз США на Ближнем Востоке, отмечает издание.

Эксперты подчеркивают, что сам по себе эпизод не означает слабость отдельных систем вроде Patriot, а скорее демонстрирует уязвимость любой современной ПВО при массированных и комбинированных атаках. Даже технологически продвинутые комплексы могут "перегружаться", если противник грамотно синхронизирует разные типы угроз.

На защите этого лагеря, помимо истребителей в воздухе, находится также батарея зенитно-ракетного комплекса Patriot и другие системы средней и малой дальности. Тем не менее, иранским F-5 всё же удалось преодолеть все эти уровни обороны, нанести удары по лагерю, а после этого, судя по всему, успешно вернуться обратно, отмечается в публикации.

Фактически речь идет о классической проблеме насыщения обороны: когда количество целей и их разнообразие превышают возможности системы реагирования. В таком сценарии даже устаревшая техника, примененная с правильной тактикой, способна добиться результата.

Этот случай все чаще рассматривают как сигнал: в современной войне решающую роль играет не только уровень технологий, но и координация ударов, скорость реакции и способность систем выдерживать перегрузку, резюмирует издание.

Война в Иране - последние новости

Ранее в Пентагоне официально назвали стоимость войны на Ближнем Востоке. Как отмечается, США уже потратили около 25 миллиардов долларов на военные действия против Ирана. Основная часть расходов пришлась на боеприпасы. Также средства направлялись на эксплуатацию техники, обслуживание войск и замену вооружения, использованного в ходе операции на Ближнем Востоке.

Несколько дней назад президент США Дональд Трамп назвал условие для снятия морской блокады Ирана. По его словам, ситуация продлится до тех пор, пока Тегеран не согласится заключить ядерное соглашение, которое удовлетворит Вашингтон.

Вас также могут заинтересовать новости: