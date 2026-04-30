Одна сторона Земли охлаждается быстрее другой: ученые наконец выяснили причину

Внутри Земли находится расплавленное и чрезвычайно горячее ядро. Оно играет важнейшую роль в динамике планеты и генерирует ее магнитное поле, пишет Indian Defence Review.

Долгие годы ученые пытались выяснить, почему одна сторона Земли уже на протяжении миллионов лет охлаждается быстрее другой. Ученые из Университета Осло в ходе своего исследования попытались узнать причину.

Исследователи для эксперимента условно разделили Землю на два отдельных полушария - Африканское и Тихоокеанское. Затем они разбили всю поверхность Земли на сетку с шагом в полградуса по широте и долготе.

Ученые объединили несколько существующих моделей, охватывающих возраст морского дна и изменение положения континентов с течением времени. На основе этих данных они рассчитали количество тепла, которое каждая ячейка сетки содержала и выделяла на протяжении своего геологического срока существования.

Этот совокупный подсчет позволил ученым определить общую скорость охлаждения для каждого полушария за последние 400 миллионов лет. Предыдущие исследования эффекта морского дна охватывали период лишь до 230 миллионов лет.

По словам ученых, тепловая эволюция Земли в значительной степени определяется скоростью потери тепла через океаническую литосферу. Причина заключается в механике тектоники плит.

Исследователи заявили, что за последние 400 миллионов лет тихоокеанское полушарие охладилось примерно на 50 кельвинов (около -223,15 градусов Цельсия) больше, чем африканское. Их исследование также выявляет неожиданное противоречие: в течение того же периода тихоокеанское полушарие демонстрировало стабильно более высокие скорости движения плит, что обычно свидетельствует о большем, а не меньшем количестве тепла.

Отмечается, что высокая тектоническая активность, которая заставляет плиты скользить и сталкиваться на высокой скорости, как правило, указывает на более горячую и расплавленную мантию. Одно из возможных объяснений может заключаться в том, что в гораздо более ранний период Тихий океан, возможно, был покрыт значительной сушей, удерживающей тепло до изменения конфигурации.

Исследование ученых подтвердило, что интенсивная тектоническая активность Тихого океана указывает на реальное и измеримое тепловое неравенство между двумя полушариями.

