Новая линия обороны: в Reuters рассказали, как частные компании укрепляют ПВО Украины

Журналисты рассказали об одной из компаний, работающей в Харьковской области.

Украина разворачивает новую линию обороны для защиты предприятий и объектов критической инфраструктуры от сотен российских БпЛА, которые каждую ночь атакуют ее небо, а именно частные компании по противовоздушной обороне. Об этом пишет Reuters.

Как сообщили в Министерстве обороны, на сегодняшний день в такой пилотной программе зарегистрировались 20 компаний, и две из них уже предоставляют услуги по противовоздушной обороне.

В частности, одна из таких компаний "Carmine Sky" заявила, что развертывает несколько уровней защиты в зависимости от потребностей конкретного клиента - от дронов-перехватчиков до автоматизированных турелей, вооруженных тяжелыми пулеметами M2 Browning.

"Это как луковица, состоящая из слоев", - отметил Руслан, представитель компании, который из соображений безопасности назвал только свое имя.

Мужчина разговаривал с журналистами в диспетчерской, где сотрудники компании следят за российскими дронами.

"Операторы сидели, откинувшись в мягких креслах, с пальцами, легко лежащими на геймпадах, ища цели. Сама комната была тусклой, а ее стены были завешены маскировочными сетками", - подчеркнули в Reuters.

По словам Руслана, "Carmine Sky" работает в Харьковской области и других регионах, он не назвал клиентов компании.

"Мы лишь дополняем традиционную модель государственной противовоздушной обороны. Государственная противовоздушная оборона играет более стратегическую роль, тогда как мы работаем на местном уровне", - объяснил он.

В то же время перед началом деятельности эти компании должны получить разрешение от Минобороны и быть интегрированы в систему управления ВВС Украины.

"Определение целей и принятие решения об открытии огня осуществляется исключительно им. Мы не можем делать это самостоятельно", - сказал Руслан.

Он добавил, что для приема на работу гражданские новобранцы должны пройти строгий процесс проверки, в частности тест на полиграфе, который затем повторяется ежеквартально.

"Роман Корж из "Гвардии", другой компании, предлагающей услуги по противовоздушной обороне, сказал, что обучение пилота-перехватчика дронов с нуля занимает около трех недель для человека без предыдущего опыта. Те, кто не соответствует требованиям к пилотам, зачисляются в экипажи в качестве наблюдателей или технических специалистов", - сообщили в Reuters.

В свою очередь, основным источником набора "Гвардии" являются существующие добровольческие формирования противовоздушной обороны, которые уже имеют боевой опыт.

"Добровольческие подразделения являются, как говорится, нашей опорой", - добавил Корж, отвечающий за обучение.

Графики дежурств гибкие, благодаря чему новобранцы могут организовывать свои смены с учетом гражданской работы.

Частная ПВО в Украине - что известно

Ранее министр обороны Михаил Федоров заявлял, что частная ПВО впервые сбила реактивный "Шахед". По его словам, сейчас на 19 предприятиях формируются частные группы ПВО. Они интегрированы в единую систему управления Воздушных Сил.

"По поручению президента мы системно строим многоуровневую ПВО и усиливаем защиту неба. Один из элементов этой системы - частные группы, которые усиливают защиту критической инфраструктуры. Цель проекта - быстро масштабировать возможности без дополнительной нагрузки на боевые подразделения", - отметил Федоров.

