Трамп хочет сократить численность американских войск в Германии: Bloomberg раскрыл причину

Трамп и раньше ставил под сомнение численность войск в Германии.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Америка пересматривает численность своих войск в Германии и в ближайшее время примет решение о возможном их сокращении. Как пишет Bloomberg, такой ход событий усиливает напряженность в отношениях с одним из главных союзников по НАТО из-за войны в Иране.

"Соединенные Штаты изучают и пересматривают возможность сокращения численности войск в Германии, и решение по этому вопросу будет принято в ближайшее время", - добавил американский лидер.

В издании напомнили, что Вашингтон и Берлин все больше расходятся во взглядах на войну, которую США и Израиль начали в конце февраля. В начале этой недели канцлер Германии Фридрих Мрец заявил, что американские переговорщики подвергаются "унижению" со стороны руководства Ирана, ведь переговоры то прекращаются, то возобновляются, то затягиваются, поэтому нет никаких признаков того, что конфликт близится к концу.

Видео дня

В то же время Трамп ответил Мрецу, подчеркнув, что тот "не знает, о чем говорит". Политик защитил военные действия и добавил, что "сейчас делает с Ираном то, что другие страны или президенты должны были сделать давно".

"Трамп и раньше ставил под сомнение численность войск в Германии. Во время своего первого срока он приказал вывести из страны, которая является союзником с конца Второй мировой войны, около 9 500 американских военнослужащих. Этот план не был полностью реализован. В настоящее время на территории Германии дислоцируется примерно 35 000 американских военнослужащих", - подчеркнули в Bloomberg.

Политика Трампа - последние новости

Ранее Sky News раскрыл истинную цель звонка Путина Трампу, который состоялся 29 апреля. Таким разговором российский диктатор пытался подчеркнуть "особые отношения" с Трампом даже несмотря на то, что американский лидер "полностью погружен в кризис на Ближнем Востоке".

"Все разговоры в Вашингтоне на этой неделе об особых отношениях Великобритании с США, на самом деле, немного раздражили Владимира Путина", - считает московский корреспондент Sky News Айвор Беннет.

В то же время Трамп заявил, что Путин был готов заключить мирное соглашение, но некоторые люди помешали ему. По его словам, он предложил Путину ввести частичное перемирие. По его мнению, глава Кремля может пойти на это.

