Кабмин продлил кэшбэк на топливо, но изменил условия программы

Максимальную сумму возврата средств сократили вдвое.

Кабинет министров продлил действие топливного кэшбэка до 31 мая, но уменьшил максимальную сумму, которую будет возвращать государство, сообщило Министерство цифровой трансформации в Telegram.

Отмечается, что топливный кэшбэк по новым правилам будет начисляться с 1 мая.

"Уже с 1 мая заработают новые правила начисления кэшбэка на АЗС. Максимальная сумма возврата составит 500 гривен в месяц (сейчас 1000 гривен, – УНИАН). Такой формат покроет потребности большинства водителей и позволит государству поддержать максимальное количество украинцев", – отмечается в сообщении.

Остальные условия программы остались неизменными. Водители по-прежнему будут получать 15% кэшбэка при заправке дизельным топливом, 10% – бензином и 5% – автогазом.

Национальный кэшбэк – что известно

Как сообщал УНИАН, на фоне скачка цен на топливо на АЗС из-за последствий войны на Ближнем Востоке Кабинет министров с 12 марта ввел кэшбэк на топливо. По словам премьер-министра Юлии Свириденко, программа будет работать на всех АЗС, которые к ней присоединятся.

Украинцы, присоединившиеся к программе "Национальный кэшбэк", могут получить возврат средств и за другие приобретенные товары. Согласно обновленным условиям программы, украинцы могут получить 15% – на товары украинского производства в категориях с высокой долей импорта (отдельные непродовольственные товары, сыры, некоторые крупы и макаронные изделия);

5% – на товары украинского производства в категориях с более низкой долей импорта (преимущественно продукты питания, аптечные товары, товары для дома, сада и огорода).

