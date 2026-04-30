30 апреля - очень интересная дата, которая в дохристианские времена считалась магической, связанной с ведьминым шабашем. Профессиональный праздник сегодня в Украине посвящается одному виду войск, а международный - популярному жанру музыки. По народным верованиям принято наблюдать за Солнцем.

Видео дня

Какой сегодня праздник в Украине

30 апреля наступает профессиональное событие День пограничника. Сегодня поздравляем героев, которые охраняют государственные границы от вражеских атак. Именно эти военнослужащие первыми встретили российские войска 24 февраля 2022 года. Их служба заслуживает признания и благодарности от общества.

Какой сегодня праздник церковный

По современному (новоюлианскому) календарю тридцатое апреля в православии считается датой памяти апостола Якова, одного из учеников Иисуса. В Библии говорится, что Христос был очень близок с ним и делился с другом многими мыслями. В староцерковном стиле праздник сегодня проводится в честь епископа Симеона Персидского и богородичной иконы "Источник живоносный", которой молятся о сотворении чуда.

Какой сегодня праздник в мире

В эту дату празднуется Международный день джаза - дань уважения популярному музыкальному жанру, проповедующего свободу выражения и межкультурный диалог. В честь события по всей планете проводятся концерты, мастер-классы и уличные выступления фанатов джазовой музыки.

Также с 30 апреля на 1 мая отмечается Вальпургиева ночь - древний языческий праздник народов центральной Европы, традиции которого сохранились до наших дней. Согласно поверьям, сегодня ведьмы слетятся на шабаш, но люди могут отогнать их с помощью гуляний, песен и костров. В давние времена по Вальпурговой ночи проходил рубеж между весной и летом.

Другие самые известные всемирные праздники сегодня - это День мобильности общественного пространства, День прически, День полосатых котов, День овсяного печенья и День воспитания без насилия.

Какой сегодня праздник в народе

Про сегодняшний день составлены любопытные древние погодные приметы:

если ольха стоит в цвету, то уже пора сажать картофель;

кукушка кует - ждите раннее лето;

ясное небо сулит жаркий июнь;

если ночью хорошо видно звезды, то в мае будут частые грозы.

Православные традиции этого дня объясняются тем, какой сегодня церковный праздник. Верующие проводят день за молитвами апостолу Якову о решении трудных проблем, помощи в огородных хлопотах и о заступничестве перед Господом.

По народным же верованиям стоит посмотреть на небо в момент рассвета и заката - это считается счастливой приметой. Также наши предки старались в последний день апреля погреться под солнечными лучами, чтобы быть здоровыми и красивыми.

Что нельзя делать сегодня

В языческих верованиях удачным сегодня праздник считался для ведьм, а пик их активности выпадает на ночь. Поэтому обычным людям после сумерек из дома желательно не выходить. Также неблагоприятной дата считается для далеких поездок. Нежелательно вспоминать старые обиды, иначе начнете часто болеть.

