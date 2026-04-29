'Ловушка' на 2 млрд долларов: почему Индия пожалела о покупке российского авианосца

Модернизация советского корабля затянулась на годы и обернулась техническими проблемами.

Индия столкнулась с серьезными последствиями приобретения российского авианосца INS Vikramaditya, который эксперты все чаще называют одним из самых проблемных оборонных соглашений страны, пишет 19FortyFive.

Корабль, который изначально был советским авианосцем "Баку", введенным в эксплуатацию в 1987 году, после распада СССР перешел к России и получил название "Адмирал Горшков". В 2004 году Нью-Дели приобрел его для модернизации, надеясь быстро получить полноценный авианосец.

"Выгодная сделка" превратилась в дорогостоящий проект

Изначально Индия считала контракт выгодным: сам корабль достался почти бесплатно, однако расходы на модернизацию стремительно выросли.

Вместо запланированных сроков до 2008 года авианосец передали только в 2013-м, а общая стоимость превысила 2 миллиарда долларов.

По оценкам экспертов, Индия фактически оказалась в зависимости от российских подрядчиков. Россияне фактически держали индийцев в заложниках в этой сделке.

Из-за задержек и перерасходов даже тогдашнему президенту России Дмитрию Медведеву пришлось лично вмешиваться для продвижения проекта.

Постоянные технические проблемы

Проблемы не закончились после ввода корабля в эксплуатацию. Во время перехода в Индию авианосец сломался, а впоследствии обнаружили серьезные дефекты в силовых установках.

Дополнительные трудности возникли из-за использования компонентов от сотен различных поставщиков, что усложнило обслуживание и увеличило расходы.

Кроме того, корабль имеет ограниченные системы самозащиты и в значительной степени зависит от сопровождающих кораблей, таких как INS Kolkata.

Что получила Индия

Несмотря на все недостатки, INS Vikramaditya остается действующим авианосцем водоизмещением около 44 500 тонн и авиагруппой из истребителей МиГ-29К.

Его наличие позволило Индии избежать критического разрыва в авианосных возможностях после списания старого корабля и частично сдерживать рост флота Китая.

Эксперты считают, что история с авианосцем стала показательной для системы оборонных закупок Индии. Индия не получила выгодной сделки, но получила тяжелый урок в военных закупках.

