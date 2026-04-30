Sky News раскрыл истинную цель звонка Путина Трампу

По словам корреспондента телеканала, сообщение Кремля об этом разговоре читается как "любовное письмо".

В среду, 29 апреля, состоялся телефонный разговор российского диктатора Владимира Путина с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Это была попытка правителя РФ подчеркнуть "особые отношения" с Трампом, даже несмотря на то, что американский лидер "полностью погружен в кризис на Ближнем Востоке".

Такой вывод сделал московский корреспондент Sky News Айвор Беннет. Телефонный разговор двух лидеров журналист назвал "попыткой Путина снова попасть в поле зрения Трампа" на фоне визита короля и королевы Великобритании в США.

"Все разговоры в Вашингтоне на этой неделе об особых отношениях Великобритании с США, на самом деле, немного раздражили Владимира Путина", – убежден Беннет.

Видео дня

По словам корреспондента, сообщение Кремля об этом разговоре читается как "любовное письмо". В нем Путин выразил свою поддержку Трампу после покушения на него на прошлой неделе и похвалил его решение о продлении перемирия в войне с Ираном.

При этом Россия пытается сохранить сложный баланс: поддерживать союзников Ирана, при этом не отталкивая Трампа. И время для такого разговора Путин выбрал не случайно, поскольку российский диктатор "нуждается в помощи", когда речь идет об Украине, считает Беннет.

"Главный дипломатический сторонник Москвы, Дональд Трамп, больше не заинтересован", – добавил журналист.

Разговор Трампа и Путина

В Кремле заявили, что во время разговора с американским лидером Дональдом Трампом правитель РФ Владимир Путин сообщил о готовности "объявить перемирие на период Дня Победы". Утверждается, что президент США эту идею поддержал.

Между тем Дональд Трамп во время общения с прессой в Овальном кабинете сказал, что Путин якобы был готов заключить соглашение, но ему "помешали некоторые люди". Американский лидер добавил, что предложил Путину объявить частичное перемирие.

