США отложили создание новой ракеты-убийцы российского и китайского ПВО

Проблема заключается в недостаточном финансировании закупок комплектующих и програмного обеспечения.

ВМС США приостановили работу над перспективной противорадиолокационной ракетой AGM-88G AARGM-ER из-за фактической остановки финансирования в бюджетном запросе на 2027 год. Речь идет о вооружении, которое рассматривается как важный инструмент борьбы с современными системами противовоздушной обороны, включая российские и китайские. Об этом пишет The War Zone.

Как отмечается, финансирование программы на следующий год формально сведено к символическим 20 тысячам долларов (без учета уже заключённых контрактов и экспортных поставок). При этом в ВМС США подчеркивают, что закупки компонентов для ракеты планируют возобновить после завершения испытаний и доработки программного обеспечения.

Серьёзной проблемой стали срывы сроков: достижение начальной боевой готовности (IOC) ожидается только в сентябре 2026 года, хотя изначально планировалось на 2023-й. Таким образом, задержка уже составляет около трёх лет. После завершения испытаний производитель должен нарастить темпы выпуска, чтобы закрыть накопившийся дефицит поставок – речь идет более чем о 150 ракетах.

При этом риски дальнейших задержек сохраняются. В частности, два из трёх последних испытаний оказались неудачными, а Управление по испытаниям и оценке Пентагона допускает дополнительное смещение сроков ввода в эксплуатацию на конец 2026 года.

Проблемы носят комплексный характер и затрагивают сразу несколько ключевых элементов – двигатель, конструкцию ракеты и программное обеспечение. Кроме того, выполнение первых производственных контрактов уже отстало примерно на год из-за сложностей в производстве, тестировании и сбоях в цепочках поставок.

В целом, несмотря на стратегическую важность проекта, программа AARGM-ER продолжает сталкиваться с техническими и организационными трудностями, которые напрямую влияют на сроки её полноценного развертывания.

Напомним, американская компания CoAspire продемонстрировала новую крылатую ракету RAACM-ER (Rapidly Adaptable Affordable Cruise Missile – Extended Range). Эксперты уже сравнивают ее с Tomahawk из-за дальности полета свыше 1800 км. Эта крылатая ракета относится к новому классу ракет, который отличается прежде всего доступностью и массовостью.

Также военно-морские силы США провели испытания новой версии реактивной бомбы воздушного базирования JDAM, которая позволяет наносить удары на значительно большей дальности при более низкой стоимости по сравнению с крылатыми ракетами.

