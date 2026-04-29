Процессуальные решения ВАКС по делу 'Роттердам+' вызывают дискуссию по поводу беспристрастности суда, - юрист

Карповец подчеркивает, что вопрос о законности действий детектива и допустимости собранных доказательств должен оцениваться судом при вынесении окончательного решения, а не на предварительных стадиях процесса.

Рассмотрение дела "Роттердам+" в Высшем антикоррупционном суде (ВАКС) сопровождается рядом процессуальных и правовых дискуссий, которые могут повлиять на соблюдение принципа состязательности и равенства сторон, считает юрист Валентина Карповец.

По ее оценке, особое внимание привлекает ситуация с прокурором, который ранее был детективом Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в этом же производстве, а сейчас поддерживает обвинение в суде. Отказ ВАКС в его отводе, в частности с формулировкой о "нормальной реализации полномочий" в прошлом, открывает пространство для юридической дискуссии.

Карповец подчеркивает, что вопрос законности действий детектива и допустимости собранных доказательств должен оцениваться судом при принятии окончательного решения, а не на предварительных стадиях процесса.

Видео дня

В то же время, по ее словам, судебная практика ВАКС содержит примеры, когда в аналогичных обстоятельствах отвод прокурора удовлетворялся. Зато в текущем деле, как считает юрист, суд сосредоточился на оценке предыдущего статуса участника процесса, что может создавать впечатление предвзятости.

Отдельно она обращает внимание на процессуальные аспекты, связанные с отказом в допросе прокурора в качестве свидетеля и оценкой заявлений о возможном психологическом давлении во время досудебного расследования. По ее мнению, предварительные выводы суда по таким вопросам без полноценного рассмотрения могут расцениваться как ограничение права стороны защиты на представление доказательств.

Карповец также подчеркивает, что подход, при котором давность событий нивелирует необходимость проверки возможных нарушений, создает риски формирования опасных прецедентов и противоречит гарантиям, закрепленным в Конституции Украины.

По ее мнению, в состязательном процессе суд должен оставаться нейтральным до момента принятия решения, а использование оценочных формулировок в отношении действий одной из сторон может поставить под сомнение принцип равенства сторон.

