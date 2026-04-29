США резко сократили закупки 'кукурузников' по цене F-16: их заинтересовал другой проект

В 2027 году Командование сил специальных операций ВВС США планирует купить всего два таких штурмовика.

Командование сил специальных операций ВВС США (U.S. SOCOM) в бюджетном запросе на 2027 год резко сократило планы по закупке лёгких винтокрылых штурмовиков OA-1K Skyraider II. В следующем году планируют купить только два таких самолета, пишет Air and Space Forces Magazine.

Отмечается, что на 2026 год Командование сил специальных операций ВВС США запросило 6 штурмовиков OA-1K Skyraider II, а на 2025 год - 12 единиц. Всего планируется увеличить парк этих самолетов до 53 единиц, хотя ранее в SOCOM настаивали на закупке 75 самолетов.

В Defense Express напомнили, что еще в прошлом году SOCOM хвалило OA-1K Skyraider II, но теперь добровольно сократило планы на их закупку. Как поясняется в бюджетном запросе от командования сил спецопераций, сокращение парка легких штурмовиков "отражает стратегическое перераспределение ресурсов для поддержки меняющихся приоритетов".

В издании напомнили, что OA-1K Skyraider II основан на базе сельскохозяйственного самолета Air Tractor AT-802. Силы специальных операций ВВС США заказали 75 таких самолетов еще в 2022 году общей стоимостью 3 млрд долларов, что на тот момент было сопоставимо со стоимостью серийного истребителя F-16.

Аналитики подчеркнули, что в современной войне такой самолет будет иметь ограниченный функционал, хотя его оснастят современным вооружением вроде крылатых ракет Red Wolf дальностью 370 км.

В издании добавили, что вместо закупки OA-1K Skyraider в силах спецопераций ВВС США сосредоточатся на проекте Adaptive Airborne Enterprise, который предусматривает перепрофилирование дрона MQ-9 Reaper в "матку", которая будет играть роль своего рода мобильного центра управления роями дронов; на следующий год на этот проект хотят получить 75,8 млн долларов.

Пентагон собрался закупать беспилотные вертолеты

Ранее Interesting Engineering писало, что Корпус морской пехоты США заключил контракт на разработку беспилотного грузового вертолета, который сможет доставлять грузы весом до 1130 кг в зоны боевых действий без риска для экипажа.

Контракт на сумму 15,5 млн долларов получили компании Sikorsky и Robinson Unmanned в рамках программы MARV-EL (Medium Aerial Resupply Vehicle – Expeditionary Logistics Increment 2). Инициатива направлена на создание автономного авиационного решения для снабжения подразделений на передовой в ситуациях, когда традиционные способы доставки являются слишком рискованными или вообще недоступными из-за боевых угроз.

Вас также могут заинтересовать новости: