Путин был готов заключить мирное соглашение, но некоторые люди помешали ему, - Трамп

Трамп заявил, что он предложил Путину ввести частичное перемирие.

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин якобы был готов заключить мирное соглашение некоторое время назад, но ему "помешали некоторые люди". Такое заявление он сделал во время встречи с астронавтами миссии "Артемида-2" в Белом доме.

"Я думаю, Путин хотел бы увидеть решение по Украине. Это хорошо", - сказал президент США.

Трамп также заявил, что он предложил Путину ввести частичное перемирие. Он считает, что глава Кремля может пойти на это.

Видео дня

Кроме того, Трамп заявил, что Путин сказал ему о том, что РФ могла бы участвовать в обогащении урана, если это поможет США добиться результата в Иране. По его словам, он ответил, что предпочел бы, чтобы Путин участвовал в прекращении войны с Украиной.

Также у Трампа спросили, какая, по его мнению, война закончится первой - в Иране или в Украине. Он ответил, что Украина якобы уже "потерпела поражение" на поле боя, но упомянул об "уничтожении 159 кораблей", вероятно, говоря об Иране.

Путин сообщил Трампу о готовности объявить перемирие к 9 мая

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Владимир Путин заявил о готовности "объявить перемирие ко Дню Победы" во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.

По словам Ушакова, Трамп позитивно оценил недавно объявленное Россией "Пасхальное перемирие". Также он заверил, что президент США "активно поддержал" новую инициативу Путина.

