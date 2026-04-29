Украина будет поставлять еду в 'горячие точки' Африки: аграрии раскрыли подробности

Украина планирует в перспективе поставлять продукты в "горячие точки" Африки. Об этом говорится в статье УНИАН.

Украина уже открыла первый агрохаб в Гане, который был запущен консорциумом "Рідне" в сотрудничестве с местным бизнесом и при поддержке Министерства экономики.

Коммерческий директор консорциума Сергей Ковальчук пояснил УНИАН, что данный агрохаб – это "система" для объединения ганских мелких фермеров и украинских производителей с целью совместного производства продовольственных наборов.

По его словам, в наборы входят рис и местное гарри (мука из маниоки), а также макароны из украинской муки.

"В наших планах – поставлять в Гану из Украины то, чего в Африке не производят. Помимо муки, это будет подсолнечное масло, консервированное мясо, консервированные овощи, сгущенное молоко, сахар и т. д.", – отметил Ковальчук.

Также он рассказал о дальнейших планах "продуктовой экспансии" Украины в Африке.

"При открытии мы провели тестовую раздачу гуманитарных наборов для 7 тысяч человек. В центре внимания была определенная категория – вдовы. Профинансировал это фонд, принадлежащий местному бизнесмену – владельцу транспортной компании и соляных шахт. Планируем доставить еще такое же количество наборов на север Ганы – на границу с Буркина-Фасо. Также планируем провести аналогичную раздачу осенью в соседнем Кот-д’Ивуаре – из ганского хаба", – отметил Ковальчук.

Коммерческий директор консорциума надеется, что через ганский хаб они смогут расширить свою деятельность и на соседние страны, где экономическая ситуация хуже.

"Гана и Кот-д’Ивуар не являются классическими получателями помощи, поскольку это достаточно обеспеченные страны. А вот Либерия, Сьерра-Леоне, Сенегал – в будущем мы будем ориентироваться на помощь этим странам из ганского хаба", – сказал он.

Ковальчук добавил, что в более отдаленных планах они будут готовить поставки в "горячие точки".

"Гана и в целом Африка сейчас более или менее стабильна, в отличие от Судана, востока Демократической Республики Конго или Чада. Во второй половине года мы планируем направить в эти страны пробные партии продуктов", – отметил представитель консорциума.

Он добавил, что кроме агрохаба в Гане для Западной Африки, в будущем есть планы по открытию и хаба для Восточной Африки.

"Даст Бог, следующий агрохаб с акцентом на Восточную Африку откроем в Кении. Оттуда и будет идти поставка в "горячие точки". Но тестовые партии сначала будут идти напрямую из Украины", – отметил он.

Ковальчук подчеркивает, что в консорциуме свою деятельность воспринимают именно как "украинскую мягкую силу", которая позволит тем предпринимателям, которые последуют их примеру, найти себе местных партнеров и нишу уже для коммерческого сотрудничества.

Экспорт аграрной продукции из Украины

Как сообщал УНИАН, Украина увеличила в 34 раза экспорт рапсового масла в январе-феврале 2026 года. Он составил 102 миллиона долларов по сравнению с 3 млн долларов год назад.

Между тем некоторые аграрные отрасли Украины теряют позиции на мировом рынке. Так, в прошлом году выручка Украины от экспорта грецкого ореха сократилась в десять раз по сравнению с прошлыми годами – с 92,2 млн долл. до 9,2 млн долл.

