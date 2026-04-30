В Пентагоне раскрыли судьбу 400 млн долларов, предназначенных для Украины, – Bloomberg

Глава оборонного ведомства не стал вдаваться в подробности.

400 млн долларов, утвержденные Конгрессом Соединенных Штатов Америки для помощи Украине, были выделены Пентагоном "на укрепление потенциала Европы".

Такое заявление сделал министр обороны США Пит Хегсет во время слушаний в Комитете по вооруженным силам Палаты представителей. В подробности глава Пентагона не вдавался, сообщает Bloomberg.

"Эти средства были выделены на укрепление потенциала Европы, и по состоянию на вчера они были перечислены", – заявил Хегсет.

Исполняющий обязанности контролера Пентагона Джулс Херст, который также давал показания перед комитетом Палаты представителей, сказал, что средства еще не выделены по контракту, и то, как они будут использованы, будет зависеть от того, какое оборонное оборудование украинцы захотят приобрести.

Примечательно, что ранее сенатор США Митч Макконнелл, возглавляющий сенатский комитет по вопросам оборонных расходов, заявил, что одобренная для Украины помощь в размере 400 млн долларов "пылится в Пентагоне".

"Когда члены комитета Сената по ассигнованиям обратились за разъяснениями в аналитический отдел министерства, возглавляемый заместителем министра Элбриджем Колби, им отказали в ответе", – говорилось в материале Макконнелла для The Washington Post.

SIPRI сообщает, что военные расходы в США резко сократились из-за прекращения помощи Украине. Речь идет об уменьшении показателей на 7,5%. При этом отмечается, что за предыдущие три года финансирование США для Украины составило 127 миллиардов долларов.

Тем временем Украина и Норвегия будут совместно производить беспилотники. Несколько тысяч БПЛА будут созданы на территории Норвегии, а вся продукция, выпущенная в рамках проекта, будет передана Силам обороны Украины. Ожидается, что будет изготовлено несколько тысяч дронов mid-strike.

Вас также могут заинтересовать новости: