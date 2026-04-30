С 1 мая военные пенсии будут начисляться исходя из прежнего денежного обеспечения военнослужащего

Начиная с 1 мая 2026 года, правила расчета военной пенсии в Украине не изменятся и выплаты будут рассчитываться в соответствии с Законом Украины № 2262-XII. Если же речь идет о защитниках с инвалидностью, то на финальную сумму также повлияет группа инвалидности и причина, по которой она была установлена.

Разберемся детальнее, сколько составляет военная пенсия в Украине и кто имеет право на надбавку.

Как рассчитывается военная пенсия за выслугу лет – общая формула

С 1 марта 2026 года большинство социальных пенсий увеличились на 12,1%, и эти суммы остаются актуальными и с 1 мая. При этом размер военных пенсий в первую очередь зависит от того, сколько денег защитник получал во время службы. Сюда входят оклад за должность, за воинское звание, надбавка за выслугу лет и другие постоянные выплаты.

Если говорить именно о военнослужащих, ушедших на пенсию по выслуге лет, основной принцип расчета остается привычным: за 20 лет службы полагается 50% от денежного обеспечения, а за каждый год сверх этого стажа добавляется примерно по 3%.

Однако есть ограничение – 70%, после которого рост прекращается. То есть фактически потолок достигается на 27-м полном году службы.

Так, если денежное довольствие составляло 30 000 грн, то пенсия может ориентировочно быть:

при 20 годах выслуги – около 15 000 грн;

при максимальном коэффициенте – до 21 000 грн.

Кроме того, есть отдельные надбавки для участников боевых действий, за особые заслуги и за возраст. Например, минимальная военная пенсия в Украине для УБД составляет на данный момент 5 449,50 грн. То есть, если по расчетам получилось бы меньше, государство обязуется доплатить разницу.

Как рассчитывается военная пенсия по инвалидности – общая формула

Для людей с инвалидностью размер пенсии будет зависеть от того, связаны ли их увечья напрямую со службой.

Если инвалидность появилась из-за войны или боевого ранения, то пенсия составит:

I группа – 100% от денежного обеспечения;

II группа – 80%;

III группа – 60%.

То есть, если денежное обеспечение составляло 25 000 грн, размер выплат при I группе будет около 25 000 грн, при II – примерно 20 000 грн и, соответственно, военная пенсия по инвалидности 3 группы – около 15 000 грн.

Если же инвалидность связана со службой, но при этом не имеет отношения к боевым действиям, то будут действовать уже другие коэффициенты:

I группа – 70%;

II группа – 60%;

III группа – 40%.

Помимо этого, государство установило гарантированные минимальные выплаты. С 2026 года они следующие:

I группа – 18 885 грн;

II группа – 15 494 грн;

III группа – 10 625 грн.

То есть, снова-таки, если сумма, которую ПФУ рассчитал персонально, получается меньше этих показателей, он должен будет доплатить до установленного минимума.

В итоге, то, какая военная пенсия в Украине будет у конкретного человека, зависит от лет его службы, размера денежного обеспечения и, если есть инвалидность, от ее группы и причины.

Ранее мы писали, какие у нас в стране есть льготы для военнослужащих и их семей.

Вас также могут заинтересовать новости: