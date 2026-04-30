Сколько в среднем 'служат' кондиционеры и как продлить срок их службы

Одним из определяющих факторов является надлежащее и своевременное техническое обслуживание приборов.

Кондиционер – это одна из тех вещей, которые обеспечивают комфорт в доме или в офисе. Он может значительно облегчить вашу жизнь – особенно в жаркие дни.

Но бывает и так, что прибор выходит из строя. И часто кондиционер перестает работать в самый неподходящий момент. На самом деле такие приборы имеют свой срок службы, рассказывает ресурс Slash Gear.

Традиционные оконные кондиционеры обычно служат около 8–10 лет. Более современные настенные кондиционеры обычно служат дольше. В среднем это 10–15 лет.

Но наиболее долговечными являются именно централизованные системы кондиционирования, отмечает автор.

"Обычно такие системы отопления, вентиляции и кондиционирования (HVAC) работают около 15–20 лет. В отличие от своих меньших аналогов, центральные кондиционеры предназначены для охлаждения гораздо большей площади. Из-за этого они должны работать интенсивнее и, следовательно, должны выдерживать испытание временем. Поэтому, в зависимости от того, когда вы их установили, ваша система HVAC может прослужить еще много лет", – говорится в материале.

Как продлить срок эксплуатации кондиционера

Независимо от того, какой тип или бренд кондиционера у вас установлен, общий срок его эксплуатации может варьироваться. Именно поэтому трудно с полной уверенностью определить точные временные рамки для любого такого устройства.

Определяющим фактором в этом вопросе может стать регулярное техническое обслуживание кондиционеров, отмечает ресурс.

Некоторые виды работ можно легко выполнить самостоятельно – например, вы можете проверить или заменить воздушные фильтры, руководствуясь рекомендациями производителя. На внешний блок тоже нужно обращать внимание – грязь, листья или что-либо другое может ограничивать или нарушать поток воздуха.

Но в некоторых случаях вам все же понадобится обратиться к специалистам, отмечает автор.

"Сертифицированные технические специалисты имеют необходимое оборудование для очистки важных компонентов, включая теплообменники, вентиляторы, двигатели и дренажные системы. Попытки самостоятельно выполнить такое техническое обслуживание, особенно если вы имеете дело с внутренней электроникой блока, могут привести к серьезным травмам", – говорится в материале.

Ранее мы рассказывали о том, как спастись от жары, если дома нет кондиционера. Есть несколько способов немного охладить комнату. В частности, может помочь влажная уборка.

Вас также могут заинтересовать новости: