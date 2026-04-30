Северная Корея уже способна пробить противоракетную оборону США, – Bloomberg

КНДР уже может гарантированно разбомбить союзников США в азиатском регионе.

Северная Корея уже располагает достаточным количеством ядерных боеголовок и средств их доставки, чтобы прорвать американскую противоракетную оборону и нанести ограниченный удар. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление президента Южной Кореи Ли Дже Мэна.

По его словам, Пхеньян способен производить достаточно ядерного материала для создания до 20 боеголовок в год. Такими темпами в следующие 10 лет ядерный арсенал КНДР догонит Францию. Если же производственные мощности продолжат наращивать, темпы производства боеголовок станут еще выше.

При этом межконтинентальные баллистические ракеты "Хвасон-15", "-17", "-18" и "-19", вооруженные этими боеголовками, уже обеспечивают Северной Корее достаточный потенциал, чтобы преодолеть нынешнюю систему американской противоракетной обороны, опирающуюся на ЗРК средней дальности.

Кроме того, Пхеньян располагает значительно большим количеством ракет малой дальности, которые могут достичь союзников США в Азии и американских баз в регионе, вплоть до стратегического острова Гуам включительно.

Как отмечают эксперты, теперь Северная Корея может не просто угрожать ядерной войной; теперь она способна ее развязать.

"У вас есть ядерный противник в Северной Корее, который будет гораздо менее пугливым, чем он был еще несколько лет назад", – заявил старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир Анкит Панда.

В прошлом году американская разведка утверждала, что у Пхеньяна есть лишь 10 ракет, способных достичь территории США. Однако независимые аналитики говорят, что у КНДР может быть около полусотни пусковых установок.

