Украина сорвала весеннее наступление россиян: Дикий раскрыл детали

Сейчас россияне готовятся к мощному наступлению в летне-осенний сезон и подтягивают резервы.

Силам обороны благодаря успешным действиям на фронте удалось отсрочить крупное наступление российской захватнической армии в Донецкой области.

Об этом военный эксперт Евгений Дикий, ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона "Айдар", сообщил в эфире Радио NV. Он отметил, что Силы обороны благодаря перехвату инициативы и тактическим контратакам на южном участке фронта сорвали начало весеннего наступления оккупантов.

"Мы его отсрочили минимум на два месяца. А судя по всему, даже больше. Но это не значит, что россияне от этого наступления отказались. Просто оно теперь будет не весенним, с переходом в весенне-летнее, а скорее летне-осенним", – убежден Дикий.

Как отметил эксперт, захватчики как-то отражают украинские атаки и пытаются к ним адаптироваться, а также подтягивают сейчас резервы, чтобы оккупационная группировка снова могла "ползти вперед". "Она очень забуксовала", – добавил Дикий.

В то же время он подчеркнул, что впереди еще очень тяжелый путь.

Впрочем, по состоянию на сегодняшний день, как считает военный эксперт, ситуация на фронте лучше, чем за последние два года.

"Мы очень далеки от ситуации, которая была в 2023 году… Но, по сравнению с 2024 и 2025 годами, на сегодняшний день на фронте лучшая ситуация. Очевидно, что россиян это не устраивает. Они застряли. Несут очень значительные потери при том, что если раньше они несли очень значительные потери и как-то продвигались, то теперь – потери есть, а продвижения нет. Если они где-то отвоевывают какие-то считанные километры, то за это же время они столько же теряют на другом участке фронта. То есть, фактически, линия уже не сдвигается, она колеблется", - подчеркнул Дикий.

В связи с этим он убежден, что захватчики хотят переломить эту ситуацию и поставили перед собой сверхзадачу: за лето захватить остальную часть Донецкой области, крупную агломерацию в составе Константиновки, Краматорска, Дружковки и Славянска.

"Понятно, что как только они сейчас подтянут резервы, они попытаются с опозданием на два или даже три месяца нанести мощное наступление в Донецкой области… Нам нужно пережить это наступление, нам нужно его отбить, и я бы рискнул сделать прогноз, что это будет их последнее крупное наступление", – подчеркнул Дикий.

По его словам, хотя российская армия достаточно многочисленна, она деградировала настолько, что находится на грани боеспособности:

"Они преодолеют этот предел боеспособности во время этого летнего наступления. Вот они, фактически, разбиваются, размажутся об эти четыре города. Не знаю, что останется от этих наших четырех городов. Боюсь, что их судьба будет очень тяжелой. Но на этих городах, как вообще способна куда-то продвигаться вперед, я надеюсь, что закончится".

Что предшествовало

Продвижение российских войск на фронте с начала года резко замедлилось, и украинские силы продолжают перехватывать инициативу на различных направлениях.

Активное уничтожение логистики Силами обороны заставило оккупантов менять первоначальные планы весенне-летней наступательной кампании на фронте.

По мнению издания Welt, российское весеннее наступление сошло на нет, когда развитие украинских дронов стремительно продвигается вперед. Соответственно, теперь для Украины переломный момент в войне больше не является несбыточной мечтой. Более того, он может наступить уже в этом году.

