Наступление РФ с начала года резко 'забуксовало': в ISW раскрыли цифры

За три первых месяца этого года россияне продвигались вдвое медленнее, чем в предыдущем году.

Продвижение российских войск на фронте с начала года резко замедлилось, и украинские силы продолжают перехватывать инициативу на различных направлениях. Об этом пишут аналитики Института изучения войны, анализируя "успехи" россиян на поле боя.

Так, по данным ISW, российские войска захватили 1929,69 квадратных километров территории в период с 1 октября 2025 года по 31 марта 2026 года, продвигаясь в среднем на 10,66 квадратных километров в день. Для сравнения, в период с 1 октября 2024 года по 31 марта 2025 года российские войска захватили 2716,57 квадратных километров территории, продвигаясь в среднем на 14,9 квадратных километров в день.

При этом за три первых месяца года россияне продвигались вдвое медленнее, чем в предыдущем году.

Видео дня

"Российские войска продвигались в среднем на 5,5 квадратных километров в день в первые три месяца 2026 года, по сравнению со средним темпом в 11,06 квадратных километров в день в первые три месяца 2025 года", - отмечают в ISW.

В чем причины медленного наступления россиян

Как отмечают аналитики, украинские контратаки и удары средней дальности, вероятно, препятствуют усилиям России по продвижению.

"Украинские войска зимой и весной 2026 года добились наиболее значительных успехов на поле боя с момента вторжения Украины в Курскую область в августе 2024 года и освободили наибольшую территорию на самой Украине с момента контрнаступления 2023 года. По имеющимся данным, украинские войска освободили более 400 квадратных километров на Александровском и Гуляйпольском направлениях в ходе двух отдельных наступлений с конца января 2026 года по середину марта", - указывают аналитики.

При этом контратаки Украины на юге Украины оказали каскадное воздействие на другие участки фронта, вынудив российские войска выбирать между обороной от украинских контрнаступлений и распределением живой силы и материальных ресурсов для наступательных операций в других районах линии фронта:

"Реалии боевых действий по состоянию на конец марта 2026 года продолжают показывать, что значительные успехи России на поле боя, не говоря уже о полной победе, не являются ни неминуемыми, ни неизбежными. Текущая динамика боевых действий не предполагает, что Россия быстро захватит земли в Купянском направлении или на юге Украины".

Аналитики отмечают, что российские войска продолжают нести потери личного состава и все больше полагаются на плохо обученную и недостаточно оснащенную пехоту для достижения успехов. Россияне также перешли к тактике инфильтрации для достижения успехов по всему фронту в 2025 году, но в последнее время испытывают трудности с закреплением на новых позициях, что частично позволило Украине провести контрнаступления на юге Украины в феврале 2026 года.

Ситуация на фронте - новости

По данным проекта DeepState, российские захватчики продвинулись на территории Донецкой и Запорожской областей. Отмечается, что Силы обороны Украины провели зачистку вблизи Орестополя и Алексеевки в Днепропетровской области.

Как отмечает Евгений Дикий, ветеран российско-украинской войны ,Силы обороны своими действиями не сорвали весенне-летнее наступление России, но отсрочили его как минимум на месяц.

