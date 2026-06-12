Украина придумала, как заставить оккупантов своими руками заблокировать Крым, - 'военкор'

ВСУ даже не обязательно уничтожать Крымский мост, россияне закрывают его сами "по команде" украинских военных.

Российские оккупанты не имеют технической возможности защитить свои логистические маршруты через оккупированные районы украинского юга. Параллельно оккупанты сами душат свою логистику по Крымскому мосту во время атак украинских дронов. Об этом пишет ASTRA со ссылкой на российскго военблогера, который ведет телеграм-канал "Разработчик БПЛА".

Российский блогер отмечает, что мобильные огневые группы и ПВО не способны защитить логистические маршруты, а дронов-перехватчиков у россиян крайне мало.

"Тут избежать бы полной транспортной блокады (ударов по всем грузовикам и легковушкам) - уже была бы победа", - отмечает Z-канал.

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По мнению блогера, ударами по "сухопутному коридору" украинцы намеренно загоняют российские грузовики с топливом и боеприпасам на Крымский мост, чтобы в нужный момент ударить по нему баллистическими ракетами и окончательно отрезать полуостров.

Вместе с тем Z-автор отмечает еще одну особенность нынешней кампании украинских ударов: каждый раз, когда в Крым залетают украинские дроны, россияне по тревоге закрывают движение транспорта по Крымскому мосту.

"Соответственно, один пердолёт в час может полностью парализовать целый город. Протоколы надо пересматривать. И делать так, чтобы аналогичные проблемы испытывал противник", – добавляет военкор.

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Как писал УНИАН, после уничтожения мостов на севере Крыма россияне навели рядом понтонные переправы. Однако движение по ним происходит медленнее, в результате чего образуются пробки из грузовиков, которые превращаются в отличную цель для ВСУ.

Также мы рассказывали, что украинская армия начала применять боеприпас нового типа - авиабомбу, предназначенную для сбрасывания специально с дронов. Ее особенностю является способность поникать через перекрытия блиндажей и взрываться уже внутри.

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