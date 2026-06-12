Россияне в Крыму прямо сейчас подставляются под удар ВСУ, – аналитик

Оккупанты ставят под угрозу собственную логистику на въезде в Крым.

После того, как ВСУ существенно повредили мосты на въезде в Крым со стороны Херсонщины, российские оккупанты навели рядом понтонные переправы. Но это решает для них проблему лишь частично, одновременно создавая дополнительную опасность. Об этом в соцсети Х пишет военный аналитик Клеман Молен.

Эксперт комментирует спутниковые снимки, опубликованные "Радио Свобода", на которых видно появление понтонов на Чонгаре и вблизи Армянска.

"Понтонный мост замедляет движение, что может позволить Украине атаковать военные конвои в момент, когда их гораздо легче уничтожить", – отмечает Молен.

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Он подчеркивает, что эти два узких места между оккупированным Крымом и Херсонской областью значительно затрудняют любую логистику.

"Мы, вероятно, скоро сможем увидеть, что Украина установила огневой контроль над ключевыми дорогами, ведущими в Крым", – добавил Молен.

Удары по российской логистике

Как писал УНИАН, благодаря ударам Сил обороны Украины по российской логистике, в частности по мостам, активность вражеских штурмов на юге существенно снизилась – с более чем 50 в сутки до вдвое меньшего количества. Пресс-секретарь Сил обороны юга Владислав Волошин отметил, что контроль над логистикой противника серьезно затрудняет обеспечение российских подразделений.

Также мы рассказывали, что постоянные удары Сил обороны Украины по логистике в Крым застали Москву врасплох. Эти действия, вместе с атаками на НПЗ и флот, создают синергию, которая одновременно сокращает производство и затрудняет транспортировку топлива для российской армии. В результате во временно оккупированном Крыму возник самый серьезный логистический кризис с 2014 года, что разрушает российский нарратив о "победе" в войне.

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