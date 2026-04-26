'Семь дней вообще не спал': боец рассказал о своей самой сложной операции на Донбассе

Кроме того, защитник рассказал о самой удачной для него операции на фронте.

Командир 5-й отдельной тяжелой механизированной бригады Руслан (Гранит) Габинет рассказал о моменте во время войны, который его особенно закалил. По его словам, речь идет о потере командира батальона.

"Во время боев у станции Майорск, вблизи Горловки, ситуация была очень сложной. Командир батальона решил навести порядок и получил тяжелое ранение. Помню, тогда командир ОТУ "Соледар" находился на КСП батальона. Когда услышали доклад: "командир батальона - 300, тяжелый", - то есть ранение было действительно очень серьезным, первое, что он спросил: "Кто остался?". Я сидел рядом, начальник штаба - и фактически принял управление боем", - отметил он в интервью для "Радио Свобода".

Военный подчеркнул, что в тот момент он не испытал паники, поскольку понимал, что нужно делать и куда двигаться.

"Мы не допустили хаотичного оставления позиций, отступлений без команд, которые всегда приводят к потерям. А противник не останавливался - штурмовые действия велись практически на каждую позицию отделения батальона. Семь дней, помню, вообще не спал. Однажды просто заснул с радиостанцией в руках - через два часа меня разбудили с криками: "Там! Там! Там - ужас! Командир, помогите, спасите!"" - поделился Гранит.

По его словам, тогда защитникам удалось вывести одну роту практически из окружения без потерь.

"И несмотря на все, что там происходило, нам удалось остановить дальнейшее продвижение противника", - добавил Габинет.

В то же время боец рассказал о самой успешной операции за все время своего пребывания на фронте. По его словам, речь идет о Бахмутском контрнаступлении.

"Помню, тогда нам обещали - соответственно, и командиру тоже обещали, - что мы идем на восстановление: отдохнем, перегруппируемся, доукомплектуемся, подготовимся и потом вернемся к выполнению задач. Мы ждали этого восстановления. И однажды утром командир вызвал меня на командный пункт и сказал: "Едем на Бахмут". Восстановления не было. Было очень тяжело после этого возвращаться и давать указания личному составу, командирам рот, объяснять людям, почему нам обещали восстановление, а мы едем на Бахмут. Это была культовая битва - и это действительно так", - считает воин.

Гранит отметил, что защитникам приходилось удерживать "дорогу жизни". Также, по его словам, были моменты, когда казалось, что военные уже не смогут выйти, особенно когда взорвали мост через канал Северский Донец.

"Фактически не было ни одной дороги для выезда. Пока обустраивали переправы, мы оставались на месте и понимали, что выехать не сможем. Пешком - да, но это огромная группа людей, батальон. Около 250 человек на позициях и еще примерно 50 - командный состав. Очень сложно было сдерживать наступательные действия группировки "Вагнера". И что бы там ни говорили, они действовали довольно профессионально и им ничего не недоставало: ни людей, ни ресурсов. Они наступали волнами", - подчеркнул Габинет.

Ранее офицер отдела коммуникаций 148-й отдельной артиллерийской Житомирской бригады ДШВ Сергей Колесниченко рассказал о ситуации на двух ключевых направлениях фронта. По его словам, ситуация на Александровском и Гуляйпольском направлениях остается контролируемо-напряженной.

"Фактически враг сохраняет наступательный потенциал, но вынужден применять его ограниченно под давлением наших подразделений: через небольшие штурмовые группы, FPV-дроны и попытки воздействия на нашу логистику. Силы обороны осуществляют комплексное противодействие и не просто сдерживают противника, а системно срывают его намерения", - сказал военный.

В то же время пресс-секретарь 11-го армейского корпуса, подполковник Дмитрий Запорожец сообщил, что РФ активизировалась на одном из направлений, а именно на Краматорском. В свою очередь, по его словам, в районе города Часов Яр Донецкой области царит тотальный контроль со стороны 24 ОМБр ВСУ и приданных подразделений.

"Там противник даже голову не может поднять, чтобы безопасно куда-то двигаться. Там он несет высокие потери и, в том числе, отказывается от участия в боевых действиях", - добавил защитник.

