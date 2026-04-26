'Враг оказывает сопротивление': в ДШВ рассказали о ситуации на двух ключевых направлениях

Пока нет поводов говорить о массовом наступлении россиян. Об этом заявил офицер отдела коммуникаций 148-й отдельной артиллерийской Житомирской бригады ДШВ Сергей Колесниченко в эфире "КИЕВ24", говоря о ситуации на Александровском и Гуляйпольском направлениях.

"Ситуация на Александровском и Гуляйпольском направлениях остается контролируемо-напряженной. Противник продолжает оказывать сопротивление, но его действия носят преимущественно эпизодический характер", - рассказал он.

Колесниченко отметил, что пока нет признаков того, что враг формирует ударные группировки для масштабного наступления.

"Фактически враг сохраняет наступательный потенциал, но вынужден применять его ограниченно под давлением наших подразделений: через небольшие штурмовые группы, FPV-дроны и попытки воздействия на нашу логистику. Силы обороны осуществляют комплексное противодействие и не просто сдерживают противника, а системно срывают его намерения", - подчеркнул военный.

Ранее в Институте изучения войны (ISW) рассказали, что россияне атакуют по нескольким направлениям, пытаются оттеснить украинские войска от границы, чтобы создать буферные зоны. По данным аналитиков, задача России в Харьковской области – оттеснить украинские войска от границы, чтобы создать оборонительную буферную зону с Белгородской областью и приблизиться к Харькову в пределы досягаемости артиллерийского огня.

В отчете говорится, что россияне все чаще используют мотоциклы в штурмовых операциях, в частности, впервые за долгое время осуществили моторизованный штурм в направлении Волчанских Хуторов, используя сухие дороги, чтобы попытаться быстро продвинуться через "зону поражения".

