Почему война в Украине не закончится в ближайшее время: защитник назвал основные факторы

По словам бойца, весь мир начинает втягиваться в войну.

Война в Украине будет долгой. Она так или иначе уже коснулась каждого украинца, а если еще нет - то это обязательно произойдет. Об этом заявил командир 5-й отдельной тяжелой механизированной бригады Руслан (Гранит) Габинет в интервью "Радио Свобода".

"Если посмотреть на общую ситуацию в мире, то, мне кажется, мы входим в фазу роста вооруженных конфликтов. Весь мир вступает в войну, так или иначе. Думали ли мы когда-нибудь, что наши перехватчики "Шахедов" будут летать где-то на Ближнем Востоке", - отметил военный.

Когда у Гранита спросили, думает ли он о том, каким будет завершение войны в Украине, защитник сказал, что пока не представляет себе такой сценарий.

Видео дня

"Я стараюсь об этом не думать. Потому что трудно засыпать, просыпаться и принимать решения в своей повседневной деятельности, во время боя, думая о том, что это через несколько дней закончится. Тогда ты теряешь свою продуктивность. Я стараюсь жить конкретной задачей, которая стоит в данный момент", - объяснил Габинет.

По его словам, он чувствует усталость от войны, как и все украинцы.

"Мы все устали - каждый по-своему. Но либо мы будем бороться, либо нас не станет", - добавил командир.

На вопрос, что помогает военному держаться и продолжать работу, он ответил:

"Я хочу жить в своей стране и гордиться тем, что я украинец - не в Канаде, Германии или США, а именно здесь, в Украине. Гордиться тем, что мы завоевали свою независимость, отстояли свое государство, чтобы мои дети росли в Украине, учили украинский язык, уважали украинскую историю и гордились своими предками за то, что им удалось дать им будущее. Потому что мы воюем за будущее".

Война в Украине - последние новости

Ранее руководитель военных программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук заявил, что оккупанты готовят почву для глубокого прорыва на фронте. По его словам, сейчас враг пытается выйти на оптимальные позиции для возможного наступления.

"Там (на южном фронте) продолжаются встречные бои, Силы обороны продолжают контратаковать, но это уже не контрнаступательные действия. Очевидно, что наступательный потенциал украинской армии сейчас ограничен и снижается, тогда как россияне перебрасывают дополнительные резервы", - объяснил Лакийчук.

В то же время генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко сообщил, что оккупанты готовят плацдарм для наступления на два города.

"Учитывая, что под Покровском они уже перебрасывали силы, например, на Гуляйпольское направление, то силы с этого направления будут перебрасываться на Константиновку, а дальше на Славянск и Краматорск. Поэтому там проводится оценка не ниже оперативного уровня и, в связи с этим, идут ожесточенные бои на этом направлении", - отметил генерал.

