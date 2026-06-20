Украине остро не хватает боевых пилотов, – авиаэксперт

Украинский парк истребителей растет быстрее, чем число опытных пилотов.

Украине критически не хватает пилотов для боевой авиации, поскольку количество самолетов в строю постоянно растет. Об этом в комментарии Вечер.LIVE рассказал авиационный эксперт Константин Криволап.

Он отметил, что в мирное время на один исправный самолет должно приходиться в среднем 2,5 пилота. В военное время допустимо соотношение 1 к 2. Однако в случае с Украиной количество самолетов быстро увеличивается, а пилотов не хватает.

"Те пилоты, которые у нас были задействованы в начале [полномасштабной войны], – это было фактически около 100–120 летающих самолетов МиГ-29, Су-27 и Су-24. Но они там выходили из строя, у них закончился ресурс, и их заменяли: начали появляться F-16, начали появляться "Миражи". А сейчас – "Грипины". У нас довольно большое количество пилотов проходит обучение сейчас на "Грипинах", – рассказал эксперт.

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По словам Криволапа, сейчас боевых пилотов в Украине "считают поштучно", поскольку никто не был готов к резкому увеличению численности Воздушных сил.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, Украина активно применяет наземные роботизированные комплексы, которые используются не только для логистики, но и для борьбы с российскими группами проникновения. Главная цель – минимизировать риски для солдат, удаляя людей от опасных участков фронта и сохраняя жизни.

Также Украина резко увеличила количество ударов по территории РФ, применяя каждую ночь сотни дальнобойных беспилотников, способных преодолевать до 2000 км и нести значительные боевые заряды. Основными целями атак являются военные объекты и нефтяная инфраструктура, что уже привело к сокращению добычи и экономическим проблемам в России.

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