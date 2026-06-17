Единственный сын у родителей: что известно о 23-летнем штурмане, погибшем в авиакатастрофе Су-24М

Богдан Бабенко был выпускником Харьковского национального университета Воздушных сил.

23-летний штурман, старший лейтенант Богдан Бабенко, погибший вчера в авиакатастрофе бомбардировщика Су-24М в Хмельницкой области, был родом из Богодуховской общины в Харьковской области. Об этом сообщил мэр Богодухова Владимир Белый.

"Богдан был из тех, кто выбирает путь воина не по обстоятельствам, а по зову сердца. Еще с детства он решил, что его миссия – защищать родную землю и охранять мирное небо. Учась в лицее №3, он уверенно шел к своей мечте: сначала – военный лицей, а затем окончил Харьковский национальный университет Воздушных сил имени Ивана Кожедуба", – отметил мэр.

Он добавил, что Богдан был единственным сыном у родителей.

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"Нет таких слов, которые могли бы залечить эту страшную рану в сердцах матери и отца", – подчеркнул Белый.

Авиакатастрофа Су-24М: детали

16 июня около 19:00 в Хмельницкой области произошла авиакатастрофа фронтового бомбардировщика Су-24М 7-й бригады тактической авиации имени Петра Франко Военно-воздушных сил ВСУ. Пилот и штурман, выполнявшие задание, погибли. Это майор Богдан Загорулько и старший лейтенант Богдан Бабенко.

По факту падения самолета возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 416 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее катастрофу или иные тяжкие последствия).

Правоохранители устанавливают все обстоятельства полета, техническое состояние самолета и причины катастрофы. С места падения Су-24М изъят "черный ящик" для дальнейшего проведения экспертизы. Также следователи будут изучать бортовой журнал самолета, журнал учета медицинского осмотра экипажа, журнал руководителя полетов на аэродроме и другую служебную, в частности, разрешительную документацию для проведения полетов.

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