Трач утверждает, что сейчас на Краматорском направлении в открытую конфронтацию оккупанты вступать не хотят.

На Краматорском направлении россияне используют туман и дождь, чтобы незаметно продвигаться малыми пехотными группами в межпозиционное пространство. Об этом рассказал командир батальона беспилотных систем 30-й ОМБр, майор Михаил Трач.

По его словам, таким образом они занимают серую зону, меняя тактику после провала лобовых штурмов.

"На Краматорском направлении ситуация напряженная, но контролируемая. Враг продолжает давить и использует для этого различные способы. Преимущественно мы наблюдаем, что оккупанты пытаются накапливаться малыми пехотными группами - по одному, по двое - и во время ухудшения погодных условий - туман, дождь - продвигаться в межпозиционное пространство, занимать серую зону, там накапливаться и уже после этого двигаться дальше", - сказал он в эфире Еспресо.

Видео дня

Трач утверждает, что сейчас на Краматорском направлении в открытую конфронтацию оккупанты вступать не хотят, поскольку чувствуют определенное преимущество ВСУ на поле боя.

"Попытки мотоциклетных штурмов, попытки штурмов с применением техники потерпели провал, поэтому оккупанты полностью изменили тактику. Теперь это ползучее, медленное продвижение, которое требует от нас привлечения значительного количества ресурсов для поиска врага и его уничтожения - этим они сейчас активно пользуются", - добавил он.

Война в Украине - ситуация на фронте

Начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов заявил, что количество россиян в городе Купянск Харьковской области сократилось за последнюю неделю и сейчас составляет, по разным оценкам, около полусотни оккупантов.

По его словам, путинские амбиции, о которых он заявлял на прошлой неделе относительно окруженного города, не реализуются.

Вас также могут заинтересовать новости: