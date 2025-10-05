Стало известно об ударе по Краматорску дроном на оптоволокне

Ударом дрона разбита припаркованная машина.

Вечером 5 октября по Краматорску ударил FPV-дрон на оптоволокне, попав в припаркованный легковой автомобиль. Об этом сообщили в Краматорском городском совете.

В сообщении указано, что в 17:50 Краматорск получил второй удар за сутки - FPV дрон с боевой частью на оптоволокне попал в автомобиль в одном из микрорайонов города.

Как сообщили в горсовете, информация о пострадавших не поступала. Последствия удара устанавливаются.

В сеть также выложили видео с места происшествия. На нем видно изуродованный автомобиль. Происшествие произошло вблизи жилых домов. Автор видео говорит, что машина была припаркована вблизи тренажерного зала.

Корреспондент издания "Донбасс.Реалии" Сергей Горбатенко также показал остатки боевой части дрона и оптоволокно, намотанное на ветки деревьев в Краматорске. Он добавил, что это "что-то новое и очень неприятное".

До этого в публичной плоскости не было известно об атаках российских беспилотников на оптоволокне по Краматорску. Однако в чатах военные сообщили, что подобные случаи случались. Также в пабликах предположили, что россияне запустили дрон со стороны Часов Яра.

Атаки дронов по тыловым городам - что известно

Напомним, что ранее военный Егор Фирсов предполагал, что россияне попытаются расширить зону использования дронов. Они, по его мнению, будут использовать как преимущества оптоволкна, так и совершенствовать мастерство операторов. Он говорит, что при благоприятных метеорологических условиях оккупанты будут запускать FPV-дроны на расстояние в несколько десятков километров - 30, 40, а то и 50. Таким образом, говорил он, все города Донецкой области будут входить в так называемую "серую зону", а впоследствии она может расшириться и на Харьковскую область. Поэтому он говорит о необходимости создавать многоуровневую защиту от этой угрозы.

В частности, одним из уровней защиты становятся антидронные сетки. Такими сетками накрывают дороги в десяти и более километрах от фронта, превращая их в длинные тоннели. Сетки обеспечивают защиту для логистических путей, однако назвать ее 100-процентной нельзя, ведь враги выискивают прорывы или устраивают засады на выездах.

