Под Купянском россиян поймали в их собственную ловушку: Трегубов пояснил, как это удалось

В то же время на левом берегу реки Оскол россияне пытаются оттеснять украинских воинов, подчеркнул военный.

Количество врага в городе Купянск Харьковской области сократилось за последнюю неделю и сейчас составляет, по разным оценкам, около полусотни оккупантов. Об этом сообщил в эфире телемарафона начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

"Это не так много как их было еще неделю назад. Потому что по тем группам, которые зашли, удалось нанести достаточно эффективное поражение и, главное, удалось пресечь их попытки пополнения. Ситуация шаткая, проблемная, потому что и у украинских военных с логистикой не все так хорошо", - рассказал Трегубов.

По его словам, путинские амбиции, о которых он заявлял на прошлой неделе относительно окруженного города, не реализуются.

Видео дня

Военный рассказал, что российские оккупанты пытаются действовать не только в самом городе, но и на юге и юго-востоке от него. Таким образом пытаются оттеснять украинские войска с левого берега реки Оскол, но больших успехов у них нет.

"По состоянию на сейчас это им не удается, хотя там серьезная заруба. А в самом городе все складывается не так хорошо для россиян как они хотели. Поэтому их предыдущие анонсы как-то не срастаются", - подчеркнул Трегубов.

По его словам, самая сложная ситуация на окраинах Купянска Узлового и в малых населенных пунктах поблизости.

"Там не такой широкий фронт. Они активно пытаются там лезть", - подчеркнул начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил.

При этом отметил, что враг оказался в собственной ловушке. По его словам, россияне хотели с помощью БПЛА сделать окружение и отсечь украинские силы от логистики. Зато эту задачу фактически выполнили ВСУ - с вражескими передовыми группами.

"Россияне не смогли пробиться, засели по подвалам в северной части города, а там такая большая активность украинских дронов, что пополнению добраться до них стало сложно", - подчеркнул Трегубов.

Подробнее о ситуации вблизи Купянска

Как сообщал УНИАН, Виктор Петрович, военнослужащий 77-й бригады Вооруженных сил Украины отмечал, что на Купянском направлении враг может постоянно давить и не останавливаться.

Он отметил, что ситуация на этом направлении "стабильно сложная". Наибольшая опасность в том, что у врага значительно больше личного состава. Он также пояснил, что сложность их отрезка фронта заключается в том, что они прижаты к реке Оскол, находятся южнее Купянска, ближе к Боровой и "выступление не очень большое".

Вас также могут заинтересовать новости: