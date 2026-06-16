На юге Украины действует специальная бригада из резерва Путина, – Волошин

По словам военного, спецподразделение имеет на вооружении новейшие дроны.

На юге Украины против ВСУ действует, в том числе, специальная бригада из резерва российского диктатора Владимира Путина. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Сил обороны юга Украины Владислав Волошин.

"По данным разведки, в нашей оперативной зоне действует специальная вражеская бригада спецназначения из резерва верховного главнокомандующего РФ. Эта бригада носит название "Варяг". У нее нет дефицита различных средств", – сказал военный.

Он добавил, что "Варяг" имеет на вооружении новейшие экспериментальные российские разработки дронов. В частности, у них есть даже дроны на оптоволокне с катушками, которые позволяют наносить удары на расстояние до 30 км.

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"Это довольно мощное оружие", – подчеркнул спикер.

Ситуация на юге

Волошин добавил, что в целом за прошедшие сутки на юге противник применил 2212 дронов-камикадзе различных модификаций, совершил 163 сброса с БПЛА, использовав 187 боеприпасов. Кроме того, враг применил авиацию, нанеся 21 авиационный удар с использованием 63 управляемых авиационных бомб. Продолжались артиллерийские обстрелы – зафиксировано 381 обстрел с использованием 1528 боеприпасов.

По словам Волошина, за прошедшие сутки на южных направлениях произошло 33 боевых столкновения. Наиболее активным остается Гуляйпольский, где оккупанты совершили 22 атаки в районах населенных пунктов Чаривное, Гуляйпольское, Еленоконстантиновка, Цвиткове, Доброполье, Рыбное, Воздвижовка, Радисное и Тернуватое.

На Александровском направлении противник пять раз атаковал в районах населенных пунктов Калиновское, Сичневое, Воскресенка и Вишневое, на Ореховском – ВСУ также отразили пять попыток противника продвинуться в районе Щербаков, Степногорска и Степового. Кроме того, один раз на Приднепровском направлении враг пытался атаковать в направлении Антоновского автомобильного моста.

Как удары по логистике влияют на армию РФ

Как писал УНИАН, ранее спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин рассказал, что удары по логистике россиян повлияли на готовность противника к выполнению задач. В первую очередь это касается сокращения количества штурмовых действий: ранее их было более 50 в сутки, сейчас – меньше. В то же время военный не исключает, что снижение активности обусловлено, в том числе, накоплением сил противника на определенных участках. При этом не уменьшается количество ударов с использованием дронов и артиллерийских обстрелов со стороны противника. Кроме того, враг активнее применяет авиацию.

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