РФ готова терять 200 человек, чтобы захватить еще один квадратный километр, – Жмайло

Россия может продвигаться только на двух участках, где у нее есть численное превосходство.

Потери российской армии, которая продолжает захватывать украинские земли, уже достигли цифры в 200 человек ежедневно на 1 квадратный километр оккупированной территории. Об этом в интервью "Украинскому радио" рассказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

Он отметил, что оптимизма наблюдателям придает то, что продвижение врага сведено к минимуму: "В среднем оккупационные силы ежедневно теряют около 200 человек личного состава на 1 квадратный километр".

Он говорит, что россияне фактически могут продвигаться на 1-2 участках – в Константиновке и в других районах Донецкой области. Там они сконцентрировали многочисленные силы, которые превосходят украинские "в несколько раз". "На других участках фронта они утратили инициативу", – сказал Жмайло.

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В то же время, по его мнению, украинские силы не имеют сейчас возможностей отвоевать территории или провести масштабные контрнаступательные действия. Но возможно "остановить ползучее продвижение" и "уничтожить основное звено российской нефтепереработки". Поэтому Украина сейчас точно не проигрывает, а, наоборот, добивается прогресса.

Значение ударов дронов

Он говорит, что Силы обороны Украины продолжают ослаблять российскую военную машину. В частности, благодаря украинским ударам средней дальности по трассе, ведущей в Крым, товарооборот там упал на 71%.

"Было много заявлений о том, что Украине не хватает дронов, что, мол, мы израсходовали свой запас. Но, как показывают последние кадры, удары продолжаются. Поэтому сейчас наша главная задача – довести российскую военную машину до того, что она просто будет неспособна продолжать войну", – сказал он.

Эксперт пояснил, что Россия не остановится, пока там есть политическая воля воевать и пока "эта машина хоть как-то воюет". Поэтому только когда они утратят способность воевать, они будут готовы к реальному миру.

Удары по Крыму – последние новости

Напомним, что в ночь на 13 июня украинские беспилотники поразили завод "Крымский титан" в городе Армянск. Завод производит диоксид титана для нужд российского военно-промышленного комплекса. В частности, и сырье для изготовления порохов, ракетного топлива и взрывчатки.

В комментариях для СМИ западные аналитики признают, что удары дронов по российской логистике на трассах, ведущих в Крым через оккупированный украинский Юг, привели к тому, что "безопасного коридора в Крым больше не существует". Под ударами дронов находятся грузовики и бензовозы, везущие припасы и топливо российским войскам и оккупантам в Крым.

В то же время российские оккупанты соорудили рядом с поврежденными крымскими мостами понтонные переправы. Но это решает для них проблему лишь частично, одновременно создавая дополнительную опасность.

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