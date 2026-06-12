Путин случайно сделал то, что было наихудшим вариантом для него, - The Telegraph

По мнению некоторых обозревателей, сегодня Россия повторяет путь Германии в Первой мировой войне.

Полномасштабная война России против Украины уже превысила по продолжительности Первую мировую войну, что является одним из главных свидетельств провала расчетов российского диктатора Владимира Путина. Но хуже всего для диктатора то, что он фактически укрепил дух украинского народа, существование которого сам же и отрицает. Об этом в авторской публикации для издания The Telegraph пишет британский обозреватель Чарльз Мур.

Автор отмечает, что война длится уже 1569 дней. Несмотря на то, что Россия контролирует около 20% украинской территории, включая оккупированный Крым, Москва не смогла добиться быстрой победы, на которую рассчитывал Кремль в начале вторжения.

По данным, приведенным в статье, Россия потеряла от 350 до 500 тысяч военных убитыми, а количество раненых и тех, кто выбыл из строя навсегда, может быть в несколько раз больше. В то же время существенных стратегических успехов российские войска так и не достигли.

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Мур напоминает, что в феврале 2022 года Путин называл нападение на Украину "специальной военной операцией", поскольку фактически не признавал украинскую государственность и ожидал быстрого падения украинской власти. Однако уже через несколько недель российские войска были вынуждены отступить от Киева.

Автор также обращает внимание на то, что вторжение дало результат, противоположный ожиданиям Кремля. Вместо уничтожения украинской идентичности война лишь укрепила национальное единство. По словам обозревателя, "Путин случайно закалил дух нации, которую стремился уничтожить".

В статье отмечается, что российское вторжение изменило и ситуацию с безопасностью в Европе. Страны, которые Кремль считал потенциальной сферой своего влияния, наоборот активизировали сотрудничество с Западом. В качестве примера приводится Финляндия, которая стала членом НАТО.

Отдельно автор анализирует развитие украинских Вооруженных сил. Он утверждает, что Украина стала одним из мировых лидеров в сфере использования беспилотников и военных технологий. Значительная часть дронов производится внутри страны, а украинский опыт уже вызывает интерес за рубежом.

По мнению Мура, украинская армия демонстрирует высокий уровень гибкости и способности к инновациям. Зато в России "Путин просто убивает людей, которые допустили ошибку", поэтому в российской системе мало кто готов рисковать и предлагать новые решения.

Сравнивая Первую мировую с войной в Украине, обозреватель видит повторение того же самого процесса. В 1918 году западные союзники победили, потому что научились вести "войну всех видов", имея технологическое преимущество над противником. В 2026 году, по его мнению, происходит современный эквивалент тех событий.

"Украина объединяет свои сухопутные и морские фланги, чтобы разрушить стратегическую экономическую базу России и ее линии снабжения. Дроны уничтожают российские "средства ведения боевых действий", такие как топливозаправщики и боеприпасы, далеко за линией фронта. Черноморский флот России зажат, а линия фронта нейтрализована", – пишет обозреватель.

Мур отмечает, что Путин пытается разрушить систему европейской безопасности, созданную более 80 лет назад, но, как ни парадоксально, главным "спасителем" Европы сейчас выступает Украина.

Война в Украине: стратегическое измерение

Как писал УНИАН, украинские силы активно разрушают мосты и логистические маршруты между оккупированными территориями Херсонской области и Крымом. В результате ударов ВСУ перекрыты основные сухопутные пути снабжения для российских войск. По оценке аналитиков ISW, эти действия затрудняют логистику РФ на юге и могут серьезно помешать подготовке российских наступательных операций.

На этом фоне российский диктатор Владимир Путин анонсировал усиление ударов по Украине, оправдывая это тем, что ВСУ якобы уничтожают гражданские объекты в РФ – заводы, производящие оружие, компоненты для него или обеспечивающие финансирование агрессии.

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