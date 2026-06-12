Килл-зона на некоторых участках фронта расширилась до 50 километров, - Business Insider

Оборонные операции в серой зоне все еще возможны.

На некоторых участках фронта вследствие массового применения дронов серая зона уже расширилась до 50 км, и это не предел. Об этом со ссылкой на заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Давида Алояна пишет Business Insider.

На саммите по беспилотникам в Латвии, рассказывая о серой зоне, он назвал ее "мертвой зоной", поскольку любая техника там будет уничтожена за считанные минуты. Конечно, не везде она достигает 50 километров, ее средняя глубина - 20 км. Но тенденция к расширению сохраняется.

Авторы отметили, что именно в текущей войне "зона поражения" достигла максимальных значений. Это зоны настолько насыщены разведывательными и ударными беспилотниками, что любая бронетехника, колесная техника и даже солдаты быстро поражаются. При этом такие зоны невозможно обойти, поскольку они являются центром боевых действий.

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Журналисты привели мнения разных военных, которые подтверждают расширение килл-зоны. В следствие этого украинская и российская армии переместили важные цели, такие как артиллерия, центры материально-технического обеспечения и командно-контрольные пункты, дальше вглубь территории.

"Эта зона не является пустой ничейной землей. В ней расположены позиции обеих армий, и небольшие группы с обеих сторон также проникли в зону. Но это особенно сложное место для укрытия и смены позиций", - говорится в статье.

При этом уничтожение живой силы в таких зонах не гарантировано - то, как будут летать беспилотники, очень сильно зависит от местности. Поэтому иногда пехотинцам удается "очень долго" держать оборону даже в таких серых зонах.

Однако насыщенность серой зоны беспилотниками очень осложняет наступательные действия. Она также не дает накопить резервы и крупные группы для наступления - такие группы очень быстро обнаруживаются и уничтожаются.

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Напомним, что Украина получила новое преимущество в войне благодаря модернизированным ударным беспилотникам средней дальности, оснащенным элементами искусственного интеллекта и автономного наведения. Именно они позволяют наносить удары по логичтике оккупантов.

Добавим, что следующим этапом войны, как прогнозируется, станет распространение ИИ, который будет интегрирован в средства поражения. Это приведет к появлению новой модели ведения боевых действий – более быстрой и автоматизированной. При этом Украина уже активно применяет технологии искусственного интеллекта в войне против России.

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