Начали сунуть группами по 6-8 бойцов: военный о ситуации на Покровском направлении

По словам военного, россияне наращивают интенсивность применения своих групп.

На Покровском направлении российские оккупанты еще интенсивнее начали продвигаться группами по 6-8 человек.

Об этом сообщил пилот батальона беспилотников "Шершней Довбуша" 68 ОЕБр, позывной Гусь в эфире Киев24. По его словам, россияне скапливаются в укрытиях по дороге к зоне ответственности батальона беспилотников "Шершней Довбуша".

"Живой силы у оккупантов стало больше за последние несколько дней, это правда", - отметил Гусь.

По словам военного, россияне подтягивают резервы и подтягивают своих пилотов ближе к переднему краю.

"Наши бойцы обнаруживают их точки и сразу отрабатывают", - добавил он.

Ситуация на Покровском направлении

18 января стало известно, что на Покровском направлении ВСУ зачистили от россиян участок местности протяженностью около 900 м. Как сообщили тогда в 132 отдельном разведывательном батальоне 7 корпуса ШР ДШВ, операция осуществлялась в рамках плановой работы по улучшению тактического положения и снижению активности противника.

А 19 января главнокомандующий ВСУ, генерал Александр Сырский рассказывал, что россияне подтягивают резервы к Покровску и ищут возможности для прорыва обороны украинских военных.

