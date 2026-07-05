Путин и Трамп 1,5 часа говорили по телефону: обсуждали войну в Украине

У Путина заявили, что разговор был "деловым и весьма конструктивным".

Президент США Дональд Трамп в субботу провел длительный телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Российский лидер поздравил Трампа с Днем независимости США, а также стороны затронули вопросы войны в Украине.

Как заявил помощник Путина Юрий Ушаков, разговор длился 1 час и 25 минут и был проведен "по инициативе США".

Он назвал разговор "деловым и весьма конструктивным" и отметил, что Трамп заявил о готовности содействовать поиску мирных решений для завершения войны.

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"Американский президент еще раз подтвердил свою готовность работать над скорейшим прекращением боевых действий и поиском решений для преодоления кризиса", – сказал Ушаков.

При этом Ушаков заявил, что Россия "стремится к дипломатическому урегулированию конфликта", однако с учетом своих требований.

Он также сказал, что Путин рассказал Трампу о "реальной ситуации на поле боя", где российские войска якобы уверенно наступают.

Также, по его словам, посланники Вашингтона, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, будут продолжать попытки урегулирования конфликта и готовы совершить еще один визит в Москву.

Ушаков также сказал, что Путин напомнил Трампу о своем открытом приглашении посетить Москву.

Зеленский также поговорил с Трампом по телефону

Президент Украины рассказал, что "очень хорошо поговорили", а также выразил благодарность американцам за помощь в войне против России. Также лидеры обсудили текущую ситуацию на фронте и в дипломатии.

"Есть реальная перспектива завершить эту войну, и решимость Америки будет иметь решающее значение. Договорились продолжить разговор лично во время саммита НАТО в Анкаре", – написал Зеленский.

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