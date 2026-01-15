'Шахеды' создают сети в нашем небе: эксперт объяснил, что это означает

Это позволяет полностью передавать сигнал "Шахеда" оператору и управлять им в режиме FPV дрона.

Главной модернизацией, которая очень повысила эффективность и способ использования "Шахедов", стало использование межсети. Об этом заявил главный редактор Defense Express Олег Катков в эфире Radio NV.

"Главной модернизацией, которая очень сильно повысила объективно эффективность и способ использования "Шахедов", стало использование межсетевого соединения - установка в обычные "Шахеды", в "Герберы" межмодемов", - отметил он.

По словам эксперта, это позволяет им образовывать цепную динамическую ретрансляцию сигналов и создавать помехозащищенную связь с ППРЧ (псевдослучайная перестройка рабочей частоты, - УНИАН), что позволяет полностью передавать сигнал "Шахеда" оператору и управлять им в режиме FPV дрона.

Видео дня

"На "Шахедах" уже довольно давно прописались камеры разного качества, которые позволяют именно оператору видеть, что происходит, реагировать на работу зенитно-ракетных комплексов, мобильных огневых групп, доводить "Шахед" до цели. Именно эта система с межсетью позволяет экспериментировать врагу с установкой ракет воздух-воздух для того, чтобы отражать уже украинские средства противовоздушной обороны", - пояснил Катков.

Он подчеркнул, что именно вопросу противодействия межсети уделяется в разы меньше внимания, несмотря на большую угрозу. Аналитик добавил:

"И опять же, это не сеть, то есть это не модемы с 3-4G сим-картами. Нет, это создание прямо в воздухе цепной сети ретрансляции, которая тянется на сотни километров и позволяет управлять "Шахедом", который летит внутри Украины. Потому что сигнал передается через сеть этих беспилотников. Даже если сбить один, это не значит, что теперь сети не существует, потому что сигнал пойдет через другой. И это цифровая помехозащищенная связь".

Как россияне модифицируют дроны

Как сообщал УНИАН, сегодня впервые зафиксирован факт управления БПЛА БМ-35 через системы Starlink - до этого он встречался только на БПЛА "Молния".

Эксперт по системам радиоэлектронной борьбы и связи Сергей "Флеш" Бескрестов отметил, что когда полетят "Шахеды" на Starlink, это лишь вопрос времени и, возможно, даже дней, а не месяцев. По словам эксперта, БПЛА с таким типом управления не подвержены РЭБ и точно попадают в цель под управлением оператора из РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: