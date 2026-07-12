Среди россиян растет напряжение из-за возможного объявления полной мобилизации, – командир РДК

Капустин не исключает, что тотальная мобилизация, вероятно, теперь затронет крупные города и станет серьезной проблемой.

Украинские удары по российским НПЗ направлены не только на то, чтобы в России стало меньше денег, они могут привести к фатальным последствиям, рассказал в интервью "24 Каналу" командир и основатель Российского добровольческого корпуса Денис Капустин (WhiteRex).

Капустин сообщил, что за последние месяцы потери России на фронте превышают количество мобилизованных. Из-за этого среди россиян растет напряжение, поскольку всё больше факторов указывает на то, что российский диктатор Владимир Путин собирается объявить полную мобилизацию.

"Не секрет, что Россия живет в ожидании тотальной мобилизации, потому что контрактная модель постепенно исчерпала себя. Главным источником контрактников были именно регионы, а жители крупных городов, таких как Москва или Петербург, мягко говоря, не очень охотно идут воевать", – рассказал основатель РДК.

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Отмечается, что для того, чтобы россиянин подписал контракт с Минобороны, ему платят значительное денежное вознаграждение. В зависимости от региона и времени размер выплат колебался от 200 тысяч до 4,5 миллиона рублей.

В частности, летом и осенью прошлого года, когда в России наблюдалась первая волна кризиса в рекрутинге, некоторые регионы предлагали выплаты по контракту в размере от 2 до 4 миллионов рублей. Однако долго платить такие суммы российские власти не могли, а сейчас – тем более.

"Если человек не пошел на войну за 2,5 миллиона рублей, то за 1,5 – тем более не пойдет. За 3 миллиона – возможно, и пойдет, но эти 3 миллиона еще нужно откуда-то взять. Сейчас состояние экономики таково, что денег объективно не хватает", – считает Капустин.

Он отметил, что в любой другой стране это стало бы поводом для властей задуматься о завершении войны, но Путин убежден, что всё ещё можно исправить, если продолжать войну. Поэтому приходится искать другой выход.

"Если люди не идут на войну за деньги, значит, их мобилизуют. Поэтому российское общество сейчас в значительной степени живет в предчувствии надвигающейся катастрофы. Я убежден, что так и будет, потому что очередная волна тотальной мобилизации, которая, вероятно, теперь затронет крупные города, станет серьезной проблемой", – прогнозирует командир РДК.

Примечательно, что, по мнению многих экспертов, полную мобилизацию в России могут объявить уже этой осенью сразу после выборов в Государственную думу.

Война в Украине: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что, по мнению FT, захват российской армией Константиновки в Донецкой области имеет не только стратегическое, но и символическое значение. Примечтательно, что в этом городе в советские времена изготавливали рубиновые звезды для кремлевских башен и стекло для мавзолея Ленина. В настоящее время город является важным звеном украинского "пояса крепостей", в который также входят Дружковка, Краматорск, Славянск и Лиман. Поэтому потеря Константиновки украинской армией усилила бы давление на другие украинские города региона и открыла бы России возможности для дальнейшего наступления.

Также мы писали, что применение Украиной беспилотников средней дальности ставит российскую армию в трудное положение, но это еще не означает ее неизбежное поражение. Руководитель отдела беспилотных систем 3-го армейского корпуса Юрий Филатов рассказал Welt, что дроны средней дальности не являются "чудо-оружием". Они лишь расширяют возможности украинской армии. По мнению Филатова, решающим фактором остается состояние наземных войск, ведь именно они несут основную тяжесть боевых действий.

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