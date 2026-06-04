Гросу не жалеет, что ее сына крестил скандальный московский священник: 'Теплые традиции'

Кумой певицы стала народная артистка Украины Ирина Билык.

Украинская певица Алина Гросу, сына которой на днях крестил скандальный митрополит Мелетий, гражданин России Валентин Егоренко, публично высказалась об этом, списав все на "теплые семейные традиции".

Напомним, как писал УНИАН, 1 июня Гросу показала, как с мужем, личность которого до сих пор держит в тайне, крестила первенца Марка Габриэля. При этом кумой певицы стала народная артистка Украины Ирина Билык.

Журналистка Соня Кошкина обратила внимание, что ребенка крестили "в московской церкви у гражданина России", который числится в санкционном списке президента Украины Владимира Зеленского от 2022 года.

Видео дня

"Что должно быть в голове у взрослых украинцев, которые на пятый год полномасштабного вторжения крестят ребенка не просто у московского священника, а у одного из главных проводников "русского мира"?! Ирина Билык, у вас точно все в порядке с критическим восприятием реальности?" - возмутилась она.

Алина Гросу выждала несколько дней, прежде чем как-либо отреагировать на скандал и возмущение украинцев. При этом сделала она это, судя по всему, в рамках очередного промо своей новой песни, сопроводив его кадрами крещения малыша.

"Никакие посторонние разговоры или предположения не омрачат теплые семейные традиции и счастливые моменты, посвященные ребенку. В этом храме крестили еще старшее поколение нашей семьи, потом меня, моего брата, а теперь и сынишку", - написала она в Instagram.

Напомним, в сети продолжают обсуждать, что мужем певицы является российский актер Роман Полянский.

Вас также могут заинтересовать новости: