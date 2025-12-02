Такие действия захватчиков приводят к существенным потерям живой силы в их рядах.

Российские захватчики совершили очередную попытку установки флага в Покровске с целью создания пропагандистской иллюстрации якобы захвата города. Об этом сообщает Оперативное командование "Схид" в социальной сети Facebook.

"В Покровске продолжаются поисково-штурмовые действия и ликвидация противника в городской застройке. Захватчики, воспользовавшись густым туманом, предприняли очередную попытку "флагофтика" в одном из районов города, чтобы пропагандисты использовали это как доказательство взятия под контроль всего Покровска. После этого они поспешно убежали, продолжается зачистка вражеских групп", - говорится в сообщении.

В связи с этим, отмечается, что попытки российских оккупантов создавать пропагандистские иллюстрации о том, что они якобы контролируют город, ведут к существенным потерям их живой силы.

При этом, несмотря на неблагоприятные погодные условия, украинские подразделения не прекращают воздушную разведку, корректировку и огневое поражение групп противника.

"В Мирнограде украинские подразделения держат оборонительные рубежи и ликвидируют противника на подступах к городу", - говорится в сообщении.

Также организуются дополнительные логистические пути в Покровск и Мирноград для бесперебойного обеспечения украинских защитников всем необходимым.

Как отметили военные, всего на Покровском направлении Силы обороны Украины за прошедшие сутки остановили 72 штурмовых действия агрессора. В сообщении сказано:

"По предварительным подсчетам, на этом направлении украинские воины обезвредили 104 оккупантов, из них 81 - безвозвратно. Уничтожено одиннадцать беспилотных летательных аппаратов, четыре единицы автомобильной техники. Кроме того, повреждены два автомобиля и одна артиллерийская система противника".

В целом, в зоне ответственности "Схид" в течение суток противник продолжает нести наибольшие потери - 445 оккупантов за минувшие сутки.

Война в Украине - ситуация в Покровске

Как сообщал УНИАН, по данным мониторингового проекта DeepState, российские оккупанты пытаются распыляться по Покровску и его окрестностям, пытаясь установить физический контроль в районе. Общая ситуация остается критической, но битва за Покровск и Мирноград продолжается.

