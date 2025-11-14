Иностранцам обещают платить около 2,5 доллара за час работы.

В этом году Кремль хочет привлечь к сборке "Шахедов" тысячи рабочих из Северной Кореи. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

По данным разведчиков, до конца 2025 года РФ планирует привлечь около 12 тысяч работников из КНДР к работе на предприятиях отдельной экономической зоны "Алабуга", которая находится в Татарстане.

Именно в "Алабуге", объясняют в ГУР, изготавливают дальнобойные дроны типа Shaded/Герань, которыми российская армия наносит террористические удары по гражданской инфраструктуре Украины.

По информации ГУР, в конце октября для обсуждения деталей продажи рабочих рук в Министерстве иностранных дел РФ состоялась встреча местных чиновников с представителями северокорейской компании Jihyang Technology Trade Company, которая ответственна за поиск и подбор корейских работников.

Установлено, что привлеченной рабочей силе Кремль обещает платить около 2,5 доллара за час работы, а смена для работников будет длиться не менее 12 часов.

"Такие меры свидетельствуют об углублении стратегического сотрудничества между двумя диктатурами для продолжения агрессивной войны против Украины", - отмечают в ГУР Минобороны.

Производство "Шахедов" в РФ - детали

Напомним, по данным заместителя руководителя Главного управления разведки Украины Вадима Скибицкого, РФ планирует в 2025 году увеличить производство ударных дронов-камикадзе - враг хочет изготовить не менее 36 тысяч ударных беспилотников. Также представитель ГУР добавил, что Россия также производит и другие типы дронов, в частности, "Герберы" и тому подобное. Скибицкий также отметил, что Россия наращивает производство беспилотных летательных аппаратов и все это свидетельствует - агрессор не собирается останавливаться на достигнутом уровне.

