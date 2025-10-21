Скибицкий отметил, что Россия кроме "Шахедов" производит и другие ударные беспилотники.

Россия планирует в текущем году увеличить производство ударных дронов-камикадзе. По словам заместителя руководителя Главного управления разведки Украины Вадима Скибицкого, на текущий год враг запланировал изготовить не менее 36 тысяч ударных беспилотников. Об этом он рассказал в комментарии журналистке издания Новости.LIVE.

"Они наращивают. Я сейчас не буду говорить о цифрах. Но по планам в этом 2025 году выпустить не менее 35-36 тысяч именно ударных беспилотных летательных аппаратов типа "Шахед"", - отметил Скибицкий.

При этом, представитель украинской разведки заметил, что страна-агрессор также производит и другие типы дронов.

"Но необходимо добавлять еще другие типы беспилотников - "Герберы" и так далее и все, что связано с производством такого вида вооружения", - сказал он.

Скибицкий также добавил, что Россия наращивает производство беспилотников, поэтому, не будет останавливаться на достигнутом уровне.

Дроны на войне в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что украинская компания "Генерал Черешня" сообщила об успешном завершении испытаний нового зенитного дрона Bullet. Отмечается, что он уже готов к серийному производству. Bullet разработали специально для уничтожения БпЛА типа "Шахед". Он способен разгоняться до 309 км/ч. На обнародованном видео можно видеть, что скорость полета дрона действительно очень большая. Одна из версий дрона предусматривает наличие системы донаведения. Известно, что дрон хотят поставлять в дневном и ночном вариантах.

Также мы писали, что международная коалиция дронов передаст Украине около 35 тысяч дронов-перехватчиков для борьбы с российскими "Шахедами". Сообщается, что соответствующие соглашения с производителями заключат в ближайшие месяцы. Для финансирования такой закупки будут использованы средства от стран, которые присоединились к коалиции. Международную коалицию возглавляет Великобритания совместно с Латвией.

