Аналитики уверены, что за призывом резервистов для защиты инфраструктуры скрываются планы их отправки в Украину.

Кремль начал принудительные частичные резервные призывы в рамках своей более широкой инициативы по созданию активного резерва, вероятно, для использования в боевых действиях в Украине.

Как говорится в отчете Института изучения войны (ISW), 5 ноября российский диктатор Владимир Путин подписал закон, который позволяет России обучать резервистов для защиты критической инфраструктуры.

Формально резервисты должны действовать на территории России, однако аналитики ISW считают, что настоящая цель Кремля - формирование "активного резерва" для участия в боевых действиях против Украины.

В Институте напомнили, что Кремль и раньше игнорировал договорные обязательства, которые мешают его способности вести войну в Украине по своему усмотрению, а Путин манипулировал законами, чтобы как открыто, так и скрыто нарушать договорные соглашения, не нарушая закон непосредственно.

"Российские чиновники заметно нарушали контрактные соглашения, поскольку Кремль заставлял тех, кто подписал краткосрочные военные контракты со сроком действия, служить в течение неопределенного срока. ISW считает, что Кремль использует необходимость защиты критически важной инфраструктуры как повод для сокрытия более широких усилий по подготовке резервистов к развертыванию, в частности в Украине", - говорится в отчете.

Ситуация вокруг Покровска - что известно

Как сообщал УНИАН, по данным аналитиков ISW, россияне пытаются окружить украинские войска возле Покровска. Ситуация в районе этого города и Мирнограда остается сложной, поскольку ВСУ борются за удержание флангов так называемого "кармана", а оккупанты продолжают наступать в этом районе. В обзоре говорится, что украинские военные освободили Родинское к северу от Покровска, пытаясь удержать фланг "кармана".

При этом, как отметили аналитики, ВСУ одновременно проводят контрнаступление в Покровске и на его западных окраинах, чтобы предотвратить дальнейшее продвижение россиян на южном фланге "кармана".

