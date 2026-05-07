Евродепутат из Люксембурга вербует своих коллег для поездки в РФ на форум Путина, - Politico

Поездка, как сообщается, будет включать "личную" встречу с депутатами Государственной Думы России 3 июня.

Правый люксембургский политик Фернан Картайзер возглавляет кампанию по вербовке коллег-членов Европейского парламента для поездок в Россию.

Как пишет Politico, в письме депутат, которого в прошлом году исключили из группы Европейских консерваторов и реформистов в парламенте из-за предыдущей поездки в Москву, просит любого заинтересованного законодателя ЕС связаться напрямую с его офисом по поводу поездки, которая будет включать "личную" встречу с членами Государственной думы России 3 июня.

Встреча запланирована в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума, ежегодного мероприятия, которое часто посещает президент России Владимир Путин.

"Может быть оказана помощь в поиске подходящего жилья, а персонализированные приглашения на Санкт-Петербургский экономический форум будут отправлены позже", - говорится в письме, которое было разослано широкому кругу законодателей ЕС.

Литовский законодатель от центристской группы Renew Europe Петрас Ауштрявичюс назвал эту кампанию "открытой попыткой завербовать" депутатов Европарламента.

В то же время пресс-секретарь Европейского парламента заявил, что законодатели, "взаимодействующие с российскими дипломатическими или правительственными учреждениями, действуют исключительно в личном качестве".

Как сообщал УНИАН, Европейский Союз сделал решающий шаг к созданию Спецтрибунала над верхушкой Кремля. В Брюсселе окончательно утвердили намерение ЕС стать соучредителем этой структуры.

Утвержденное решение, принятое 5 мая, предусматривает, что Евросоюз подпишет Расширенное частичное соглашение о трибунале. Это произойдет сразу после того, как документ получит "зеленый свет" от Комитета министров Совета Европы.

ЕС планирует играть ведущую роль в работе трибунала и войдет в его руководящий комитет.

Специальный трибунал будет иметь полномочия преследовать верхушку РФ за преступление агрессии против Украины. Это позволит привлечь к ответственности лиц, обладающих государственным иммунитетом, включая диктатора Путина.

